Yunanistan'da göçmen kampında bir göçmenin intiharının ardından arbede çıkt

Yunanistan'ın Korinthos kentinde, göçmenlerin tutuklu bulunduğu kapalı kampta dün bir düzensiz göçmenin intihar etmesiyle polis ile göstericiler arasında arbede yaşandığı bildirildi.

Yunan medyasına yansıyan haberlerde, 16 aydır kampta tutulan 24 yaşındaki göçmenin, tutukluluk süresinin uzatılması üzerine intihar ettiği kaydedildi.

Olayın duyulması üzerine kampın ana girişinde toplanan göçmenler ile polis arasında arbede çıktığı, bir polisin başına taş isabet etmesiyle yaralandığı belirtilen haberlerde, intihar eden düzensiz göçmenin Türk vatandaşı olduğu ileri sürüldü.

Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı Birlik Hareketi'nin (KEERFA) konuyla ilgili yayımladığı açıklamada, "Yüzlerce göçmen sebepsiz yere orada tutuluyor. Bu intihar değil, cinayettir" ifadeleri kullanıldı.

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