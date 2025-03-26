Yunanistan’da geçit töreninde askerlerden küstah slogan

Haberin Devamı

Askeri geçit töreni, şehir merkezinde parlamento binasının da bulunduğu Sintagma (Anayasa) meydanında düzenlendi. Protokol gereği, törene katılan askeri birlikler Sintagma meydanından geçtikten ve davetlileri selamladıktan sonra birkaç yüz metre ileride bulunan Omonia (Birlik) meydanına doğru yürüyüşlerini sürdürdüler. Deniz Piyade Okulu öğrencileri, Omonia meydanına yaklaşırken Türkiye aleyhine çirkin sloganlar attı. Türk Dışişleri Bakanlığı olaya tepki gösterirken, Yunan makamlarının olayın kabul edilemez olduğunu ifade ettiği kaydedildi.