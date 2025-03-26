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Yunanistan’da geçit töreninde askerlerden küstah slogan

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#Yunanistan#Atina#Türkiye
Yunanistan’da geçit töreninde askerlerden küstah slogan
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 07:00

Yunanlıların 1821’de Osmanlı İmparatorluğu’na karşı isyanını simgeleyen 25 Mart Milli Bayramı kutlamaları çerçevesinde dün Atina’da yeni Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile Başbakan Kiriakos Miçotakis’in de hazır bulundukları askeri geçit töreninde, Yunan Deniz Piyade Okulu öğrencileri, Kıbrıs ve Türkiye aleyhinde küstah ve çirkin slogan attılar.

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Askeri geçit töreni, şehir merkezinde parlamento binasının da bulunduğu Sintagma (Anayasa) meydanında düzenlendi. Protokol gereği, törene katılan askeri birlikler Sintagma meydanından geçtikten ve davetlileri selamladıktan sonra birkaç yüz metre ileride bulunan Omonia (Birlik) meydanına doğru yürüyüşlerini sürdürdüler. Deniz Piyade Okulu öğrencileri, Omonia meydanına yaklaşırken Türkiye aleyhine çirkin sloganlar attı. Türk Dışişleri Bakanlığı olaya tepki gösterirken, Yunan makamlarının olayın kabul edilemez olduğunu ifade ettiği kaydedildi. 

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#Yunanistan#Atina#Türkiye

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