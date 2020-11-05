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Dünya
AA
Haber Giriş: 05.11.2020 - 13:03 | Son Güncelleme:

Yunanistan'da FETÖ üyesi 3 kişi sahte Yunan kimliğiyle yakalandı

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Yunanistan'da FETÖ üyesi 3 kişi sahte Yunan kimliğiyle yakalandı
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Yunanistan'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye 3 kişinin sahte Yunan kimliğiyle yakalandığı bildirildi.

"Kathimeri" gazetesinin haberine göre, başkent Atina'nın merkez bölgesinde rutin polis kontrolünde durdurulan 3 FETÖ üyesinin üzerlerinden sahte Yunan kimlikleri çıktı.

FETÖ'cülerin, polis sorgusu sırasında kendilerini "Gülenci" olarak ifade ettiği kaydedildi.

Zanlılardan ikisinin emniyet yetkililerine, kendilerini "eski memur" olarak tanıttığı, Yunan makamlarının ise FETÖ'cülerin bu iddiasını doğruladığı aktarıldı.

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