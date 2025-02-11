Yunanistan'da F-35 paniği: CAATSA yaptırımları kalkıyor mu?

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Yunanistan gazetesi Kathimerini, ABD Kongresi'nin araştırma servisi tarafından hazırlanan bir raporu yayınlandı.

Kathimerini'nin "Türkiye'nin F-35 penceresi yeniden açılıyor" başlığıyla servis ettiği haberdeki raporda, ABD Kongresi'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışını engelleme kararının yeniden gözden geçirebileceği yer aldı.

Raporda, gövde ve iniş takımları gibi kritik parçalar da dahil olmak üzere 900'den fazla parçasının Türkiye'de üretildiği vurgulandı.

Türkiye'nin F-35 programının ilk dokuz ortağından biri olduğu belirtilen haberde, Türk Hava Kuvvetleri'ne 100 adet savaş uçağının teslim edilmesinin planladığı ifade edildi.

Haberde, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçakları satışının CAATSA yaptırımları kapsamında engellendiği belirtildi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin, Türkiye'nin önemli ve stratejik bir partneri olduğunu vurgulamıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Biz yeni yönetimden, bir önceki yönetim döneminde kalan başta CAATSA yaptırımları gibi yaptırımlar olmak üzere diğer problemli alanların ortadan kaldırılması ve Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin tam işbirliği potansiyelinin ortaya çıkmasını bekliyoruz." diye konuşmuştu.