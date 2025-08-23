Yunanistan'da Erdoğan-Macron görüşmesi krize neden oldu! 'Küresel aktör'

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki telefon görüşmesi, Atina hükümetinin eleştiri yağmuruna tutulmasına neden oldu.

Thess Today gazetesinde yer alan "Sonunda, Kıbrıs bile bu işe yaramazlarla bize sırtını dönecek" başlığıyla servis edilen haberde, Miçotakis hükümetinin dış politika konusunda hiçbir eylemde bulunmadığı kaydedildi.

Haberde, Miçotakis hükümetinin Yunanistan-Fransa ile ilişkilerinde yavaş davrandığına dikkat çekildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Macron’u arayıp "değerli dostum" ifadesini kullandığı ve Eylül ayında New York’taki BM zirvesinde görüşeceği aktarıldı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in BM zirvesine davet edilmediği belirtilen haberde, Türkiye ve Fransa'nın savunma sanayisindeki iş birliğini ilerlettiği vurgulandı.

"KÜRESEL AKTÖR"

“Türkiye ve Fransa, eski defterleri kapatıp savunma sanayi iş birliği için yeni bir sayfa açıyor” ifadeleri kullanılan haberde, Miçotakis hükümetinin atıl kaldığının altı çizildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikalarının Avrupa ülkeleri ile Ankara arasındaki ilişkileri ilerlettiği kaydedildi.

Haberde, Türkiye’nin aynı anda Rusya-Ukrayna savaşında arabulucu, Gazze’de insani değerleri savunan ve Avrupa’yla diyaloğu sürdüren küresel bir aktör haline geldiği de vurgulandı.

Yunanistan'ın “başkalarının açıklamalarını takip eden bir ülke” durumuna düştüğü belirtilen haberde, Atina hükümetinin rehavet içinde hayaller satın aldığı vurgulandı ve “Elimizde sadece Rafale uçakları kaldı. Türkiye sahada kazanırken biz masa başında oyalandık” değerlendirmesinde bulunuldu.

"TEHDİT DEĞİL ORTAK"

Kıbrıs'ın yakın zamanda Atina'yı görmezden gelmeye başlayabileceği ifade edilen haberde, “Eğer böyle giderse, Kıbrıs bile bize sırtını dönebilir. Paris ve Ankara hattına kayabilir” denilerek dikkat çekici bir ifade kullanıldı.

Haberde, Türkiye'nin Avrupa ülkeleri için "tehdit değil, ortak" olduğu yorumu yer aldı ve Ankara ilerlemeye devam ederken, Atina'nın sadece maziyi yad ettiği değerlendirmesinde bulunuldu.

Haberde ayrıca, Türkiye'nin yeni jeopolitik dengelerin merkezi konumuna geldiği ve Yunanistan’ın bölgede giderek yalnızlaşabileceği kaydedildi.