Yunanistan'da Elpis alarmı... Kar hayatı felç etti! Ordu yardıma çağrıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbulda kar devam edecek mi Canlı yayında açıkladıİstanbul'da kar devam edecek mi? Canlı yayında açıkladı#İstanbul Kar
Yeni vergi avantajı kime ne getiriyorYeni vergi avantajı kime ne getiriyor?#Asgari Ücret
G.Sarayın getirdiği Campos şaşkın: Bu takım Barcelona mıG.Saray'ın getirdiği Campos şaşkın: Bu takım Barcelona mı?#Galatasaray
İstanbul kara teslim Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı... Özel araçların trafiğe çıkması yasaklandıİstanbul kara teslim! Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı... Özel araçların trafiğe çıkması yasaklandı#Yoğun Kar
Erdoğan talimat verdi Soylu ve Karaismailoğlu İstanbula geldiErdoğan talimat verdi! Soylu ve Karaismailoğlu İstanbul'a geldi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Turizm merkezleri yoğun kar altında Yıllık sonra ilk... Yollar kapandıTurizm merkezleri yoğun kar altında! Yıllık sonra ilk... Yollar kapandı#Kar Yağışı
Yine yakalandı... Çok konuşulacak itirafYine yakalandı... Çok konuşulacak itiraf#Boris Johnson
İşte Bitcoini yükselten sebep Fitchin açıklamasına dikkat...İşte Bitcoin'i yükselten sebep! Fitch'in açıklamasına dikkat...#Kripto Para
Komşuda Elpis alarmı... Kar hayatı felç etti Ordu yardıma çağrıldıKomşuda Elpis alarmı... Kar hayatı felç etti! Ordu yardıma çağrıldı#Yunanistan
Fenerbahçede ayrılık haftası 6 önemli isim...Fenerbahçe'de ayrılık haftası! 6 önemli isim...#Fenerbahçe
Numan Kurtulmuş: Sedef Kabaşın sözleri milli iradeye hakarettirNuman Kurtulmuş: Sedef Kabaş'ın sözleri milli iradeye hakarettir#Numan Kurtulmuş
Canım abim... Gözyaşlarımı tutamıyorum'Canım abim... Gözyaşlarımı tutamıyorum!'#Ayberk Pekcan
Mikrofonu açık unuttu... Bidendan skandal sözler: Muhabire küfür ettiMikrofonu açık unuttu... Biden'dan skandal sözler: Muhabire küfür etti!#Joe Biden
Umuttan mı Umutsuzluktan mıUmuttan mı? Umutsuzluktan mı?#Fatma Girik
Uyanmak için en güzel manzara'Uyanmak için en güzel manzara'#Ünlülerden Kar Manzaraları
HABERLERDünya Haberleri

Yunanistan'da Elpis alarmı... Kar hayatı felç etti! Ordu yardıma çağrıldı

#Yunanistan#KAR#Dünya

Yunanistan’ı 'Elpis' adı verilen kar fırtınası vurdu. Ülkenin birçok bölgesinde yaşanan yoğun kar yağışı sonrası ordu yardıma çağrıldı.

Gözden Kaçmasın

Son dakika... Yunanistan’ı kar fırtınası vurduSon dakika... Yunanistan’ı kar fırtınası vurduHaberin Tüm Görselleri
Haberin Devamı

Yunanistan’ı 'Elpis' adlı kar fırtınası vurdu. Ülkenin birçok bölgesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle başkent Atina'nın çevresindeki en büyük otoyolu Attiki Odos da dahil olmak üzere birçok merkezi yol trafiğe kapanırken, toplu taşımada aksaklıklar yaşanıyor.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, yaklaşık 55 kilometrelik otobanda mahsur kalanların kurtarılması için ordu yardıma çağrıldı.

Kar fırtınası nedeniyle bazı bölgelerde de elektrik kesintisi yaşandığı ifade edildi.

Attika Odos Otoyolu’nu işleten şirketin yoğun kar yağışına rağmen geçişleri ücretsiz hale getirmemesi gişelerde yaşanan beklemeler nedeniyle yoldaki trafiği artırırken, bazı sürücüler 5 saat yolsa mahsur kaldı. Gelen tepkiler ve yoğun kar yağışının ardından geçişleri ücretsiz yapan şirket kamuoyundan özür diledi.

Haberin Devamı

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Christos Stylianidis yaptığı açıklamada, kar fırtınasının önümüzdeki saatlerde daha da kötüleşeceğini vurgulayarak, Attika Odos Otoyolu’nun saatlerce kapalı kalmasından sorumlu olanların cezalandırılmasını istedi.

Yunanistanda Elpis alarmı... Kar hayatı felç etti Ordu yardıma çağrıldı

ELEKTRİK KESİNTİLERİ İLE MÜCADE SÜRÜYOR

Yunanistan Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletmecisi (HEDNO) tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin elektrik kesintilerini gidermek için var güçleriyle çalıştığı ifade edilerek, kesintilerden en çok etkilenen bölgelerin Doğu Attika, Eğriboz Adası, Orta Yunanistan ve Güney Pelion Dağı bölgesi olduğu aktarıldı.

YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Başkent Atina’nın da içinde yer aldığı Attika bölgesinde bugün ve yarın okullarda yüz yüze eğitime ara verilirken, derslerin çevrimici olarak yapılacağı belirtildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Atina Uluslararası Havalimanı’na metro seferleri iptal edilirken, çok sayıda otobüs ve tramvay hattında seferlerin azaltıldığı aktarıldı.

Hükümet sözcüsü Yiannis Economou yaptığı açıklamada, Attika’daki kar yağışının yoğunlaşacağı ve yarında devam edeceğini belirterek, kötü hava koşullarının yol açtığı sorunların çözümü için gerektiğinde yerel yönetimlerle iş birliği içinde müdahale edebilmek için devlet mekanizmasının tam olarak devreye girdiğini ifade etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#KAR#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail
Fatma Girik mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı

Fatma Girik mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı!

#Fatma Girik

BAKMADAN GEÇME!

Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail
Fatma Girik mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı

Fatma Girik mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı!

#Fatma Girik