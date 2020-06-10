Yunanistan'da Doğu Akdeniz telaşı: Atina apar topar İtalya ile anlaştı

Yunanistan’ın karşılıklı kıyıları bulunduğu ülkelerle sağladığı bu ilk anlaşma, dün Atina’da Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio tarafından imzalandı. Dendias, bu anlaşma sayesinde “Adaların, deniz bölgelerinde hakları bulunduğunun teyit edildiğini” öne sürdü. Dendias, “Bu anlaşma uluslararası hukuka dayanıyor. Türkiye ile Serrac (Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac) arasında imzalanan anlaşma gibi değil...” dedi. İtalya ile Yunanistan arasında imzalanan anlaşma, Türkiye ile Libya arasında yapılan mutabakata benziyor. Atina ile Roma arasındaki kıta sahanlığı anlaşması 1977’de imzalanmıştı. Dünkü anlaşma ile Ekonomik Münhasır Bölge (MEB) sınırları da belirlendi. Anlaşma, Ege Denizi’ni kapsamadığından, coğrafi açıdan Türkiye’yi rahatsız etmiyor. Türkiye, Ege’de Yunan adalarına kıta sahanlığı hakkı tanınmasını kabul etmiyor.

İTALYA’YA KARİDES TAVİZİ

İtalya ile anlaşma, Yunanistan’ın ‘kırmızı karides tavizi’ ile sağlandı. İtalyan balıkçılar yıllardır İyon Denizi’nde Yunanistan’ın 6 millik karasuları sınırı yakınında kilosu 40 Euro’ya kadar alıcı bulan ‘kırmızı karides’ avlıyorlar. İtalya, Yunanistan ile MEB anlaşması imzalamak için balıkçılarına Atina’nın İyon Denizi’ndeki karasularını 6 milden 12 mile çıkarması durumunda da avlanma izni verilmesini şart koştu. Yunanistan yıllarca direndiyse de sonunda, bölgede avlanacak İtalyan balıkçı teknelerinin sayısı için sınırlama getirilmesi şartıyla ‘kırmızı karides’ için taviz verdi.