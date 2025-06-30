Yunanistan'da Doğu Akdeniz korkusu: Türkiye ve Libya arasındaki anlaşma panik yarattı

Haberin Devamı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) arasında sismik araştırma yapılmasını hedefleyen mutabakat zaptı, Yunanistan'da paniğe yol açtı.

Türkiye ve Libya'nın Doğu Akdeniz’de enerji arama faaliyetlerini genişletmeyi hedeflemesi, Atina hükümetini apar topar harekete geçirirken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Türkiye'yi AB'ye şikayet etti.

Miçotakis, 2019'da imzalanan Türkiye-Libya deniz mutabakatına ilişkin "kabul edilemez, yasadışı ve temelsiz" ifadelerini kullandı. Libya'dan yapılan açıklamada, işbirliğinin uluslararası meşruiyete uygun olduğu ve hiçbir ülkenin egemenliğini ihlal etmediği ifade edildi.

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Libya'nın son dönemde Türkiye ile gerçekleştirdiği girişimleri "Atina için büyük endişe kaynağı" olarak yorumladı.

Haberin Devamı

"ÜÇ BARİZ ENDİŞE KAYNAĞI VAR"

Kathimerini, Türkiye ve Libya arasındaki girişimlerin "Atina hükümeti için üç bariz endişe kaynağı var" ifadesini kullandı ve bu endişeleri sıraladı.

Yunanistan için birinci endişenin, başta Bingazi olmak üzere Libya Ulusal Ordusu'nun kontrolündeki bölgelerden gelen göç dalgasının artma ihtimali olduğu belirtildi.

İkinci endişe olarak, Türkiye ve Libya arasında ilerleyen mutabakatın Trablus hükümetinin Girit'in güneyinde hidro karbon araştırmaları başlatmak için çalışmalarına hız kazandırması olacağı kaydedildi.

Üçüncü endişede ise, Türkiye'nin daha geniş bölgedeki jeopolitik gücünün yükselişe geçeceği ifade edildi.

YUNANİSTAN SAVAŞ GEMİSİ KONUŞLANDIRDI

Yunanistan, Libya ve Türkiye arasında üç savaş gemisi konuşlandırdı.

Miçotakis, gemilerin Libya kıyılarında insan kaçakçılığı yapan tekneleri durdurmayı amaçladığını belirtti.

LİBYA: ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN

Haberin Devamı

Libya’nın doğusundaki Temsilciler Meclisi’nin atadığı hükümetin Başbakanı Usame Hammad, Yunanistan’ın açıklamalarına "Libya-Türkiye anlaşması uluslararası meşruiyete uygun" cevabını verdi.

Hammad konuşmasında, Libya ve Türkiye Arasında Deniz Yetki Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası'na işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Libya'nın dost ülkelerle yaptığı anlaşmaların meşruiyetinin sorgulanması kabul edilemez. Libya-Türkiye işbirliği uluslararası meşruiyete uygun olarak yürütülüyor ve hiçbir ülkenin egemenliğini ihlal etmiyor."

Yunanistan'ı, kışkırtma ve gerginliği tırmandırma politikasının devam etmesinin sonuçları konusunda uyardığını kaydeden Hammad, "Libya, ulusal güvenliğini ve stratejik çıkarlarını korumak için egemenliğine yönelik her türlü ihlale sert bir karşılık vermek de dahil olmak üzere, uygun tedbirleri alma hakkını saklı tutmaktadır." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Hammad ayrıca, Libya'nın deniz haklarının müzakere edilemez olduğunu ve sadece uluslararası yasal çerçeveler dahilinde tartışılabileceğini vurgulayarak, hükümetinin Yunanistan'ın son tutumlarına cevaben kararlı adımlar attığını kaydetti.

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), Yunanistan'dan yapılan Libya ve Türkiye Arasında Deniz Yetki Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Mutabakat Muhtırasını hedef alan açıklamaların ardından, Libya'nın tüm anlaşma ve ortaklıklarının uluslararası hukuka dayandığını bildirdi.

NOC'un Orta Doğu dahil olmak üzere hidrokarbon kaynaklarının keşfi ve geliştirilmesinde Libya'nın egemen haklarını ve ulusal çıkarlarını korumak için keşif programlarını uygulamada kararlı olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Türkiye ve Libya Arasında Deniz Yetki Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Mutabakat Muhtırasına işaret edilen açıklamada, "Deniz sınırları ve bölgedeki enerji işbirliğine ilişkin son yansımalar ışığında NOC, Libya devleti tarafından akdedilen tüm anlaşma ve ortaklıkların uluslararası hukuk ilkelerine dayandığını ve Libya halkının uzun vadeli çıkarlarına hizmet ettiğini vurgulamaktadır." ifadelerine yer verildi.