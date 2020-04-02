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Dünya
AA- Fotoğraf: REU
Haber Giriş: 02.04.2020 - 15:39,Son Güncelleme:/

Yunanistan’da dev gemi karantina altına alındı

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Yunanistan’da dev gemi karantina altına alındı
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Yunanistan’ın Pire Limanı’nda, El. Venizelos isimli kruvaziyerin, yolcu ve mürettebatta yeni tip corona virüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle karantina altına alındığı bildirildi.

Yunan basınındaki haberlerde, İspanya ve Türkiye’deki bazı limanlara uğradıktan sonra Pire Limanı’na geldiği belirtilen gemide en az 120 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

34’ü mürettebattan, toplam 383 kişi bulunan gemideki yolcular arasında Türk vatandaşlarının da bulunduğu belirtilen haberlerde, Yunan ANEK şirketine ait geminin Türk firmalar tarafından kiralandığı ve Türkiye - İspanya arasında sefer yaptığı ifade edildi.

Öte yandan, başkent Atina yakınlarındaki Riçonas sığınmacı kampının koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı bildirildi.

Yunan makamları, kamptaki 20 kişide virüs tespit edilmesi nedeniyle kampa giriş ve çıkışların yasaklandığını açıkladı.

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