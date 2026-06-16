Yunanistan'da Denizkurdu alarmı: Türk ordusu gücünü sergiledi

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Türkiye, Denizkurdu-2/2026 tatbikatında ATMACA ile HİSAR-D füzelerini ve AKYA ağır torpidolarını sahaya sürdü. Deniz Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) “bölgede önemli bir caydırıcı unsur” olduğunu belirtti. Tatbikatın nihai amacı, tamamen Türk mühendisliğiyle geliştirilen denizcilik teknolojilerini ve savunma teçhizatını sergilemekti.

Yunanistan merkezli OnAlert sitesi, tatbikatta öne çıkan silah sistemlerini ayrıntılı şekilde ele aldı. Haberde, Türkiye’nin yerli ve milli silah sistemlerini başarıyla kullandığı tatbikatın, TSK'nın bölgedeki caydırıcılık gücünü göstermesi açısından önemine dikkat çekildi.

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AKYA TORPİDOSU HEDEFİ İKİYE BÖLDÜ

Tatbikatın en dikkat çekici anlarından birinde, Preveze sınıfı denizaltı TCG Sakarya, 10 kilometre mesafeden önceden hedef olarak belirlenmiş bir gemiye AKYA tipi ağır torpido ateşledi. Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı videoda, gemi çarpmanın hemen ardından ikiye bölündü.

Yunan haber sitesi, Roketsan tarafından üretilen AKYA torpidosunun, 2021 yılında hizmete girdiğini ve esas olarak Alman DM2A4 ile ABD yapımı Mk46 torpidolarının yerini alması için Preveze, Gür ve Reis sınıfı denizaltılar için tasarlandığını bildirdi.

ATMACA FÜZESİNDEN REKOR MENZİL ATIŞ

Haberde, Ada sınıfı TCG Burgazada korvetinin, tatbikat kapsamında 102 kilometre uzaklıktaki bir hedefe ATMACA tipi güdümlü gemisavar füzesi fırlattığı bilgisine yer verildi.

Atışın, Doğu Akdeniz bölgesinde bir Türk ATMACA füzesi tarafından kaydedilen en uzun menzilli atış olduğu açıklandı. OnAlert, ATMACA füzesinin, uzun menzili ve yüksek isabet oranıyla tatbikatın en önemli unsurlarından biri olduğunu kaydetti.

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HİSAR-D VE PİRANA İNSANSIZ ARAÇLARI BAŞARIYLA VURDU

Tatbikatta ayrıca saatte 555 km hıza ulaşan bir hava hedefini başarıyla imha eden HİSAR-D uçaksavar füzesi fırlatıldı. Haberde ayrıca 3,5 kilometre uzaklıkta bulunan bir yüzey birimine karşı saatte 45 kilometre hıza ulaşan PİRANA tipi insansız kamikaze yüzey aracının da başarıyla kullanıldığı belirtildi. OnAlert'in haberinde, Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ercüment Tatlıoğlu'nun, deniz kuvvetlerinin konvansiyonel su üstü gemileriyle birlikte “kamikaze” insansız deniz araçlarının kullanımına yönelik taktikler geliştirdiği açıklamasına da yer verildi.

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MUGEM UÇAK GEMİSİ 2027’DE DENİZE İNDİRİLECEK

Yunan basını, Türkiye'nin inşa ettiği uçak gemisi MUGEM’in denize indirme töreninin Eylül 2027’de gerçekleşeceğini dikkat çekti. Haberde, MUGEM'in hizmete girecek olmasının, Türkiye’nin deniz savunma sanayindeki iddialı hedeflerini bir kez daha gözler önüne serdiği ifade edildi.