Yunanistan’da da aynı felaket

Yunanistan’da yüz binlerce dönüm araziyi kül eden yangınlar tüm çabalara rağmen dün de devam etti. Ülke, adeta alevler tarafından kuşatıldı. Başkent Atina’ya 20 kilometre mesafedeki Varimpopi ilçesi, 60 kilometre mesafedeki Eğriboz adası ve ülkenin güneyinde Mora yarımadasının İlia bölgesindeki büyük orman yangınları, dün de sürdü. Dün gece saatlerinde Girit adasında da orman yangını başladı.

ALEVLER YOLU AŞTI

Varimpopi’de çarşamba günü kontrol altına alınan, ancak perşembe yeniden başlayan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede 15 km’lik alana yayıldı. Alevler, itfaiyenin tüm tedbirlerine rağmen ülkenin en büyük ulaşım ağı olan Atina-Selanik karayolu üzerinden geçerek, kalabalık yerleşim merkezleri olan Krioneri, Ayios Stefanos, Kapandriti ve Afidnes ilçelerine sıçradı. Varimpopi’de elektrik direğinin başına düşmesi sonucu bir itfaiyeci öldü. Aynı yangında Atina’nın su ihtiyacını küçük bir bölümünü karşılayan Maraton barajı da alevlere teslim oldu. Yunan hükümeti, yangınlarda evleri yananlara acil ihtiyaçları için 600’er Euro, onarım çalışmaları için ise en az 6 biner Euro para yardımı yapılacağını açıkladı.

POLİS ZORLA UZAKLAŞTIRDI

Alevler nedeniyle bölgedeki tüm yerleşim merkezleri boşaltıldı. Polis, evlerini terk etmek istemeyen bazı vatandaşları zorla uzaklaştırdı. Afidnes ilçesindeki büyük bir otogalerinin yanmasıyla 100’den fazla aracın infilak etmesi sonucu çıkan gürültü, yangından kaçmaya çalışan ilçe sakinlerinde büyük bir paniğe yol açtı.

SAHİLLERDE CAN PAZARI

Eğriboz adasında, alevlerin tehdit ettiği yerleşim merkezlerinden panik içinde kaçarak sahilde toplanan 631 kişi, Yunan Sahil Güvenlik botları ve balıkçı tekneleri tarafından bölgeden tahliye edildi, Limni sahilinde mahsur kalan 1200 kişi ise feribotlarla uzaklaştırıldı. Adadaki yangında dün akşama kadar 250 bin dönüm arazi kül oldu. İlia bölgesinde ise itfaiyeciler, antik Yunan’da ilk olimpiyat oyunlarının yapıldığı Olimpia kasabasına yaklaşan alevleri durdurmak için seferber oldu.

DÜNYADAN YARDIM

Yunanistan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Fransa (2 uçak, 83 itfaiyeci), İsveç (2 uçak), İsviçre (3 helikopter), İsrail (16 itfaiyeci) ve Romanya’dan (112 itfaiyeci, 23 itfaiye aracı) yardım geleceğini açıkladı. ABD, Deniz Kuvvetleri’ne ait P-8 tipi deniz gözetleme uçağını Yunanistan’a göndereceğini duyurdu. Bakanlık ayrıca, Rusya’dan kiralanan “Beriev 200” tipi yangın söndürme uçağı ile aynı tipte ikinci bir uçak kiralanmasını kararlaştırdı.

‘UÇAKLAR ESKİ’ YORUMU

Yunanistan, 38 ila 40 arasında olan, büyük bölümü de eski uçak ve helikopterlerden oluşan yangın söndürme filosuna ek olarak 8 yeni uçak sipariş etti. Yunan Skai televizyonuna konuşan uçak mühendisi Fedon Karaiosifidis, uçakların bazılarının 50 yıllık olduklarını belirterek şunları söyledi: “Yangın söndürme uçakları piyasası çok küçük. İmalatçı firma yılda 1 veya 1.5 uçak imal edebiliyor. 8 uçağı almamız 2030’u bulur.”

MİÇOTAKİS: BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ DURUM

YUNANİSTAN Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülkede etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle benzeri görülmemiş koşullarla karşı karşıya olduklarını söyledi. Perşembe akşamı halka seslenen Başbakan Kiriakos Miçotakis, “Önceliğimiz her zaman, mülkiyetin, doğal hayatın ve kritik konumdaki altyapıların korunması ile birlikte insan hayatının korunmasıdır. Ancak ne yazık ki bu koşullar altında, aynı anda bu hedeflerin tümüne ulaşabilmemiz mümkün değil. Kontrol edilemeyen yangınlar iklim değişikliğinin bir gerçeğidir” dedi.

TÜRKİYE’DEN ‘GEÇMİŞ OLSUN’

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias’ı arayarak Türkiye’nin ‘Geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Çavuşoğlu, Yunanistan’daki yangınlar ile ilgili Türkiye’nin dayanışmasını dile getirdi. Yunan Dışişleri ‘nin sosyal medya hesabındaki açıklamada, “İki bakan, önce kendi ülkelerindeki yangınların kontrol altına alınması şartıyla, iki ülkenin de yangınların söndürülmesi için birbirlerine yardım etmeye hazır olduklarını belirttiler” denildi.

CALİFORNİA ÜÇ HAFTADIR YANIYOR



ABD’nin California eyaletindeki yangınlar 50 hava aracıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

CALIFORNIA eyaletinde 23 gündür etkili olan Dixie yangını, son 48 saatten kısa sürede 100’den fazla evi küle çevirdi. Alevlerden en çok etkilenen Plumas ilçesinin şerifi halka tehlike altında olduklarını söyleyerek “acilen evlerini terk etmek zorunda oldukları” uyarısını yaptı.

O KASABA KÜL OLDU

Önceki yılın aksine can kaybı yaşanmaması sevindirici bir unsur olarak görülürken yetkililer kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. 2020’de California’daki yangınlarda 33 kişi yaşamını yitirmişti. Dixie, şu ana kadar 146 bin hektardan büyük bir alanı küle çevirdi, tarihi Greenville kasabasını da yuttu. Bölge sakini Teresa Clark “İki saat içinde tüm kasaba gitti” dedi. Alevlerin sıçramasından önce bölge tahliye edilmediği için halk zor anlar yaşadı. Kuraklık ve sürekli yön değiştiren rüzgârlarla geniş bir alana yayılan yangının, kendi hava şartlarını yaratarak sık sık yön değiştirdiği aktarılıyor.

12 YANGIN SÜRÜYOR

California eyaletinde devam eden en az 12 yangın var ve Dixie en büyüğü. California Eyaleti Orman ve Yangından Koruma Departmanı (CAL FIRE) 39 uçak ve 12 helikopterlik filosuyla yangınlarla mücadele etse de eyalette bu sezon yanan toplam alan 200 bin hektara yaklaştı.

KOMPLO TEORİLERİ HER YERDE PROBLEM



TÜRKİYE’nin güneyinde devam eden orman yangınlarına neyin sebep olduğuna dair çok çeşitli iddia ve komplo teorileri üretilirken ABD’de de uzmanlar benzer durumdan şikâyetçi. San Francisco Chronicle gazetesinde önceki gün yayımlanan bir makalede yangınlara “uzay lazeri silahının” neden olmadığı anlatıldı. CAL FIRE Müdür Yardımcısı Daniel Berlant, yangınlara en çok, ormanlık alana yakın yerlerde çiftçilerin otlarla mücadele yöntemlerinin neden olduğunu, yıldırım düşmesinin de ikinci neden olduğunu anlattı. California Üniversitesi’nden iklim bilimci Daniel Swain de, “Rekor bir kuraklığın ortasında, bir arazinin kolayca alev alabileceğine inanmak neden zor” diyor.

RUSYA’DA YUNANİSTAN KADAR ALAN YANDI

RUSYA’nın Sibirya bölgesinde ülkenin son 100 yıldaki en büyük üçüncü yangını yaşanıyor. Özellikle Yakutistan sınırları içinde etkili olan ve bazıları temmuzdan beri kontrol altına alınamayan yangınlar sonucu 1 milyon hektardan fazla alan küle döndü. Uzmanlar, yangınlardan kuzey yarımkürede devam eden aşırı sıcaklıkları sorumlu tutarken 40 uçağın söndürme çalışmalarına katıldığı aktarıldı. Çevre örgütü Greenpeace’in hesaplamalarına göre 2021’in başından bu yana Rusya’da yanan ormanların toplam büyüklüğü, 13.4 milyon hektarla yaklaşık Yunanistan’ın yüz ölçümü kadar oldu.

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