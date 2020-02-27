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İHA
Haber Giriş: 27.02.2020 - 16:22,Son Güncelleme:/

Yunanistan'da corona virüsü vaka sayısı 3'e yükseldi

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Yunanistan'da corona virüsü vaka sayısı 3'e yükseldi
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Yunanistan'da 2 kişide daha corona virüsü tespit edilmesinin ardından ülkedeki vaka sayısının 3'e yükseldiği açıklandı.

Yunanistan'da 2 kişide corona virüsü tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3'e çıkarken tüm karnaval etkinliklerinin iptal edileceği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, vakalardan birinin teyit edilen ilk vaka olan 38 yaşındaki kadının akrabası olduğu ifade edildi. Kadının kısa bir süre önce İtalya'nın Milano kentinden döndüğü kaydedilirken üçüncü vakanın da İtalya'yı ziyaret eden bir kadın olduğu aktarıldı.

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