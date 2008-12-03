Yunanistan'da çiftçi eylemi

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Yunanistan'ın kuzeyinde ve Mora Yarımadası'nda çiftçiler ve hayvan besicileri, “hükümetin sektörlerine ayırdığını açıkladığı fonun ellerine ulaşmadığı” gerekçesiyle, şehirler arası yolları trafiğe kapattı.

Yunan basın-yayın organları, Tesalya, Farsala, Karditsa, Larisa ve Sparti kentleri çevresindeki kara yollarına çıkan çiftçilerin, traktörler ve diğer tarım makineleriyle yolları kapattıklarını, trafiğin saatlerce felç olduğunu duyurdular.



Çiftçilerin taleplerine yanıt alıncaya kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı oldukları kaydedilen haberlerde, süt üreticilerinin de kent merkezlerinde yüzlerce kilogram ağırlığında süt ve süt ürününü halka ücretsiz dağıttıkları belirtildi.