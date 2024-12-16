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Yunanistan'da büyüme adımları: Parlamento onayladı

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#Yunanistan#Bütçe#2025
Yunanistanda büyüme adımları: Parlamento onayladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 14:39

Yunanistan Parlamentosu, beş gün süren çalışmaların ardından 2025 yılı bütçesini onayladı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bütçenin ekonomik büyüme ve toplumsal refahı desteklemek amacıyla hayata geçirileceğini belirtti.

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Yunanistan'da 2025 yılı bütçesi, parlamento onayından geçti.

Yunan Parlamentosu’ndaki oylamada, bütçe beş gün süren çalışmaların ardından 159 milletvekilinin "evet" oyu ile onaylandı.

300 sandalyeli parlamentoda toplam 298 milletvekilinin katıldığı oylamada, 139 muhalefet milletvekili bütçe için "hayır" oyu kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, parlamentodaki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, bütçenin ekonomik büyümenin yaşandığı bir dönemde onaylandığını söyledi.

Bankacılık sektörüne yönelik yeni önlemleri de açıklayan Miçotakis, bu adımların, ekonomik büyüme ve toplumsal refahı desteklemek amacıyla hayata geçirileceğini belirtti.

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#Yunanistan#Bütçe#2025

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