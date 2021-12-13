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Yunanistan'da büyükelçi şoku! Atina’nın iddialarını çürüttü

#İngiltere#Yunanistan#Fransa
Yunanistanda büyükelçi şoku Atina’nın iddialarını çürüttü

ngiltere’nin yeni Atina büyükelçisi Matthew Lodge, ‘Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’de istikrarsızlığa sebep olduğuna’ dair Yunan yetkililerin iddialarına karşı çıktı.

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İNGİLTERE’nin geçen ağustos ayında göreve başlayan yeni Atina Büyükelçisi Matthew Lodge, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki rolü ile ilgili Yunan iddialarını çürüttü. Büyükelçi Lodge, Yunan To Vima gazetesine demecinde, Yunan yetkililerinin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de saldırgan bir siyaset izlediği, istikrarsızlık unsuru teşkil ettiğini ve bölgede güvenliği tehlikeye soktuğu şeklindeki iddialarının ne kadar asılsız olduğunu ortaya koydu. Demecinde “Türkiye’nin uzun vadede, Doğu Akdeniz’de istikrardan başka bir şey istediğini söyleyenlere gerçekten inanıyor muyuz” diyen Büyükelçi Lodge, “Yunanistan’ın duyduğu güvensizliği anlıyorum. Ancak, Doğu Akdeniz’de barış ve refahın olmamasından, Ankara’nın uzun vadeli çıkarı bulunduğu görüşünü paylaşmıyorum” ifadesini kullandı.

‘DİYALOG ÖNEMLİ’

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Türk ve Yunan dışişleri heyetleri arasındaki istişari görüşmelerin onca yıl devam etmesine rağmen neden önemli bir ilerleme kaydetmemelerinin sorulması gereken bir soru olduğunu da ifade eden Lodge, “Diyalog önemli. Öyle sanıyorum ki büyük güvensizlik ve şüphecilik var” şeklinde konuştu.

FRANSA İLE TATBİKAT

Bu arada Yunanistan’ın, Fransa ile hava ve denizden sonra karada da ortak askeri tatbikatlar gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi. Yunan Kathimerini gazetesine göre, iki ülke askeri yetkilileri arasındaki temaslarda Yunan ve Fransız tanklarının, önümüzdeki yıl, Selanik’e 90 kilometre mesafedeki Litohoro ya da Batı Trakya’da İskeçe şehrindeki “Petrohori” (Kayalar) atış talim sahasında ortak tatbikat gerçekleştirmeleri önerileri de gündeme geldi.

RAFALE’LER YOLDA

Öte yandan, Yunanistan’ın Fransa’dan alacağı toplam 24 adet (18 adet sipariş edildi-6 adet için sipariş kararı alındı) Rafale savaş uçaklarından ilk 6’sının (kullanılmış) 17 ya da 19 Ocak’ta Atina yakınlarındaki Tanagra hava üssüne gelmeleri bekleniyor. Tanagra’ya gelecek 6 adet Rafale savaş uçağının, kısa sürede Ege ve Doğu Akdeniz’de uçabilecek durumda olabilmeleri amacıyla, söz konusu üsteki altyapı çalışmaları da hızlandırıldı. Toplam 24 Rafale savaş uçağının maliyeti 3 milyar Euro’nun üzerinde.

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#İngiltere#Yunanistan#Fransa

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