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Yunanistan'da bir kentte daha salgın hastalık alarmı

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#Yunanistan#Batı Nil Virüsü#Salgın
Yunanistanda bir kentte daha salgın hastalık alarmı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 10:55

Yunanistan’da Batı Nil virüsünün yayılım alanı genişlerken Orta Yunanistan'da ilk vakanın Thiva kentinde belirlendiği kaydedildi. Orta Yunanistan'da sivrisineklere karşı acil ilaçlama başlatıldı.

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Yunan basınında yer alan haberlere göre, 65 yaşın altında, şiddetli baş ağrısı şikayetiyle Thiva Hastanesine başvuran bir kişinin, yapılan laboratuvar testleri sonucunda Batı Nil virüsüne yakalandığı tespit edildi.

Herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmayan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Vakanın tespit edilmesinin ardından Orta Yunanistan Bölge Yönetimine bağlı ekipler, Thiva çevresinde sivrisineklere karşı acil ve hedefli ilaçlama çalışmaları yürütüyor.

Bölgede yürütülen sivrisineklerle mücadele programı da günlük olarak devam ediyor.

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YILBAŞINDAN BU YANA 6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) verilerine göre ülkede yılbaşından 5 Ağustos'a kadar 65 vaka tespit edildi ve 65 yaşın üzerindeki 6 kişi öldü.

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Yunanistan'da geçen yıl ağustos ayına kadar 35 Batı Nil virüsü vakası kaydedilmişti. 2025 yılının tamamında ise vaka sayısı 96'ya yükselmiş, virüs nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetmişti.

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#Yunanistan#Batı Nil Virüsü#Salgın

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