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Yunanistan'da binlerce ölü balık paniği: OHAL ilan edildi

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#Yunanistan#Balık#Ölü
Yunanistanda binlerce ölü balık paniği: OHAL ilan edildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2024 15:48

Yunanistan'ın Volos kentinde tonlarca ölü balık nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Yetkililer, bölgedeki sahillerde yüzülmemesini ve balık tutulmamasını istedi.

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İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, ölü balıkların deniz yüzeyini kapladığı 27 Ağustos'tan bu yana devam eden temizlik çalışmalarına rağmen bölgede yaşanan ekolojik felaket ve yoğun kötü kokunun kamu sağlığı üzerinde yaratığı endişe ile bunun yerel ekonomide ve turizmde neden olduğu zarar sebebiyle Volos kentinde 1 ay olağanüstü hal ilan edilmesine karar verdi.

Yunanistanda binlerce ölü balık paniği: OHAL ilan edildi

Yetkililer de bölgedeki sahillerde yüzülmemesini ve balık tutulmamasını istedi.

BİNLERCE ÖLÜ BALIK DENİZ YÜZEYİNİ KAPLADI

Ülke basınında çıkan haberlerde, balıkların Volos kenti yakınlarında bulunan Karla Gölü'nden geldiği belirtilirken, gölün 1962'de sıtmayla mücadele kapsamında kurutulduğu ancak geçen yıl bölgedeki sağanak yağışlar ve beraberinde gelen sellerin gölün tekrar dolmasına neden olduğu aktarılmıştı.

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Uzmanlara göre, göl suları tatlı su balıklarını Volos kentinin bulunduğu Pagasit Körfezi'ne itmiş ve bu durum balık ölümlerine yol açmıştı.

Yunanistanda binlerce ölü balık paniği: OHAL ilan edildi

Kilometrelerce uzanan ölü balık yığınlarından 100 tonun üzerinde balık özel araçlarla toplanmıştı.

Volos sahilinde 27 Ağustos'ta binlerce ölü balık deniz yüzeyini kaplaması üzerine savcılık bölgede deniz suyu kirliliğini ve balıkların ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlatmıştı.

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#Yunanistan#Balık#Ölü

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