Yunanistan’da aşırı sağ alarmı... Neo-Nazi lider siyasete dönüyor

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Yunanistan’da suç örgütü ilan edilerek altı yıl önce kapatılan Neo-Nazi Altın Şafak’ın eski lider kadrosunda yer alan İlias Kasidiaris’in 15 Eylül’de tahliye edilecek olması, ülkede siyaseti karıştıracak. Kasidiaris’in yeniden siyasete dönmeye hazırlanması, ülkede 2027 başında yapılması beklenen genel seçimler öncesi aşırı sağın yeniden yükselip yükselmeyeceği tartışmasını gündeme getirdi.

ENGELE RAĞMEN 12 VEKİL

Aşırı sağcı siyasetçinin tahliyesi, Yunan siyasetinde yeni bir aktörün ortaya çıkması anlamına gelecek. Kasidiaris, daha önce kurduğu “Yunanlar” partisinin seçimlere katılmasının engellenmesinin ardından destekçilerini “Spartalılar” partisine yönlendirmiş ve bu sayede parti 2023 seçimlerinde 12 milletvekili çıkarabilmişti. Bu kez benzer bir stratejiyi daha güçlü biçimde uygulaması bekleniyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Denizlerin kanserine 400 milyon Euro’luk çare Haberi görüntüle

TÜRKİYE TONUNU ETKİLER Mİ

Aşırı sağcı siyasetçinin siyasete dönüş formülü henüz netlik kazanmadı. Ancak siyasete dönüşü, özellikle göç, Türkiye, sınır güvenliği ve savunma gibi konularda oy kaygısı taşıyan Başbakan Kiriakos Miçotakis’in partisi Yeni Demokrasi üzerindeki baskıyı artıracak. Zira aşırı sağın güç kazanması halinde Yeni Demokrasi’nin de milliyetçi söylemini sertleştirmek zorunda kalabileceği değerlendiriliyor. Bu durum, 2027 seçimleri öncesinde Yunanistan’daki siyasi dengeleri etkileyebilecek yeni bir cephe oluşturabilir.

13 YIL YEMİŞTİ

Altın Şafak Partisi, üyelerinin muhaliflere ve göçmenlere yönelik organize şiddet eylemleri ile 2013’te sol görüşlü müzisyen Pavlos Fissas’ın öldürülmesi davasının ardından, 2020’de Yunan mahkemesi tarafından suç örgütü olarak kabul edildi. Örgütün lider kadrosunda yer alan Kasidiaris de “suç örgütü yönetmek” suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Cezasının bir bölümünü cezaevinde geçiren Kasidiaris’in 15 Eylül’de tahliye edilmesi bekleniyor.