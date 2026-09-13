×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Yunanistan’da aşırı sağ alarmı... Neo-Nazi lider siyasete dönüyor

Güncelleme Tarihi:

#Altın Şafak#Yunanistan#Pavlos Fissas
Yunanistan’da aşırı sağ alarmı... Neo-Nazi lider siyasete dönüyor
Duygu Leloğlu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 07:00

Yunanistan’da 2020’de suç örgütü ilan edilerek kapatılan Altın Şafak’ın eski lideri İlias Kasidiaris’in 15 Eylül’de tahliye edilmesi, aşırı sağın siyasete dönüşünün önünü açabilir. Kasidiaris’in göç, sınır güvenliği ve Türkiye karşıtı sert söylemiyle 2027 seçimleri öncesi Yunan siyasetini etkilemesi bekleniyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Yunanistan’da suç örgütü ilan edilerek altı yıl önce kapatılan Neo-Nazi Altın Şafak’ın eski lider kadrosunda yer alan İlias Kasidiaris’in 15 Eylül’de tahliye edilecek olması, ülkede siyaseti karıştıracak. Kasidiaris’in yeniden siyasete dönmeye hazırlanması, ülkede 2027 başında yapılması beklenen genel seçimler öncesi aşırı sağın yeniden yükselip yükselmeyeceği tartışmasını gündeme getirdi.

ENGELE RAĞMEN 12 VEKİL

Aşırı sağcı siyasetçinin tahliyesi, Yunan siyasetinde yeni bir aktörün ortaya çıkması anlamına gelecek. Kasidiaris, daha önce kurduğu “Yunanlar” partisinin seçimlere katılmasının engellenmesinin ardından destekçilerini “Spartalılar” partisine yönlendirmiş ve bu sayede parti 2023 seçimlerinde 12 milletvekili çıkarabilmişti. Bu kez benzer bir stratejiyi daha güçlü biçimde uygulaması bekleniyor.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınDenizlerin kanserine 400 milyon Euro’luk çareDenizlerin kanserine 400 milyon Euro’luk çareHaberi görüntüle

TÜRKİYE TONUNU ETKİLER Mİ

Aşırı sağcı siyasetçinin siyasete dönüş formülü henüz netlik kazanmadı. Ancak siyasete dönüşü, özellikle göç, Türkiye, sınır güvenliği ve savunma gibi konularda oy kaygısı taşıyan Başbakan Kiriakos Miçotakis’in partisi Yeni Demokrasi üzerindeki baskıyı artıracak. Zira aşırı sağın güç kazanması halinde Yeni Demokrasi’nin de milliyetçi söylemini sertleştirmek zorunda kalabileceği değerlendiriliyor. Bu durum, 2027 seçimleri öncesinde Yunanistan’daki siyasi dengeleri etkileyebilecek yeni bir cephe oluşturabilir.

13 YIL YEMİŞTİ

Altın Şafak Partisi, üyelerinin muhaliflere ve göçmenlere yönelik organize şiddet eylemleri ile 2013’te sol görüşlü müzisyen Pavlos Fissas’ın öldürülmesi davasının ardından, 2020’de Yunan mahkemesi tarafından suç örgütü olarak kabul edildi. Örgütün lider kadrosunda yer alan Kasidiaris de “suç örgütü yönetmek” suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Cezasının bir bölümünü cezaevinde geçiren Kasidiaris’in 15 Eylül’de tahliye edilmesi bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın Şafak#Yunanistan#Pavlos Fissas

BAKMADAN GEÇME!