Yunanistan'da Aşil Kalkanı tartışması meclise taşındı

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Yunanistan'ın İsrail'den satın almak için yaklaşık 3 milyar avroluk anlaşma imzaladığı "Aşil Kalkanı" silah sistemi hakkındaki tartışmalar parlamentoda da devam ediyor. Yunanistan Komünist Partisi (KKE), İsrail'den tedarik edileceği açıklanan "Aşil Kalkanı" silah sistemlerinin kaynak kodunun hangi ülkenin elinde ve sistemin İsrail'e bağımlılığının ne düzeyde olacağı konusunda hükümetten açıklama istedi.

KKE Meclis Grubu, Savunma Bakanı Nikos Dendias'a sunduğu soru önergesinde, Yunanistan ile İsrail arasında 31 Ağustos'ta imzalanan "Aşil Kalkanı" anlaşmasının iptal edilmesini ve anlaşmanın tüm ekleriyle parlamentoya sunulmasını istedi. Önergede, "Aşil Kalkanı"nın kalbi olarak nitelendirilen Komuta Kontrol (C2) sisteminin operasyonel ve teknik kontrolünün kimde olacağının açıklığa kavuşturulması istendi.

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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias

'KAYNAK KODU KİMDE OLACAK?'

KKE, önergede, "Kaynak kodu kimde olacak?" sorusunu yönelterek, Yunanistan'ın yazılıma erişim, sistemi kontrol etme ve kaynak kodunda değişiklik yapma konusunda hangi haklara sahip olacağının açıklanmasını istedi. Önergede ayrıca sistemin işletilmesi, bakımı, modernizasyonu ve teknik desteğine ilişkin hükümlerin de parlamentoyla paylaşılması talep edildi.

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KKE, önergede, "Aşil Kalkanı"nın Yunan Silahlı Kuvvetlerini İsrail savunma sanayisi ve askeri planlamasına daha fazla bağımlı hale getireceği uyarısında bulundu.

YUNANİSTAN İLE İSRAİL ARASINDAKİ ANLAŞMA

İsrail ve Yunanistan arasında 31 Ağustos'ta Tel Aviv'de yaklaşık 3 milyar avro değerindeki "Aşil Kalkanı" hava savunma anlaşması imzalanmıştı. "Aşil Kalkanı" anlaşması kapsamında İsrail'in, Yunanistan'da David's Sling (Davud Sapanı) sistemleri ve Israel Aerospace Industries (IAI) tarafından Barak MX sistemi dahil çok katmanlı hava savunma ağı kuracağı kaydedilmişti.

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YENİ KOMUTA SİSTEMİ DE ANLAŞMAYA DAHİL EDİLDİ

Anlaşmanın, İsrailli Rafael şirketinin Davud Sapanı ve IAI'nın Barak MX sistemlerinin yanı sıra yine Rafael'in Spyder sistemini ve IAI'nın hava kontrolüne yönelik MMR tipi çok görevli radarlarını da içerdiği belirtilmişti. Bunun yanında Rafael'in öncülüğünde geliştirilecek yeni bir ulusal komuta ve kontrol sistemi de anlaşmada yer almıştı.

Yunanistan'da muhalefetteki partiler ise anlaşmanın İsrail'e savunma alanındaki bağımlılığı artıracağını, Yunan vergi mükelleflerine mali yük getireceğini ve ülkenin bölgesel politikasını daha fazla İsrail'e bağlayacağını vurgulamıştı.

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ESKİ BAKAN VARUFAKİS'TEN 'UTANÇ VERİCİ ANLAŞMA' ELEŞTİRİSİ

Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, İsrail ile imzalanan "Aşil Kalkanı" anlaşmasının "utanç verici" olduğunu belirterek, "Yunanların büyük bir çoğunluğu soykırımcı Apartheid devletine karşı olmasına rağmen, biz yönetici sınıfımızın bu rezil anlaşmayla Yunanistan'ı lekelemesine izin verdik." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Basında yayımlanan değerlendirmelerde de anlaşmanın maliyeti, İsrail'e teknolojik ve stratejik bağımlılık ile Atina'nın Orta Doğu'daki konumuna etkileri eleştirilmişti.