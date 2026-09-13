Yunanistan'da Aşil Kalkanı krizi büyüyor: 'Anahtarlar İsrail'in elinde'

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Yunanistan'ın Documento gazetesi, İsrail'den alınması planlanan "Aşil Kalkanı" hava ve füze savunma sistemiyle ilgili dikkat çekici bir bağlantıyı gündeme taşıdı. Gazeteye göre sistemde öne çıkan Israel Aerospace Industries (IAI), ülkedeki yasa dışı dinleme skandalının merkezindeki Predator casus yazılımını geliştiren Cytrox ile geçmişte ilişki içindeydi.

Gazete, "Rusya için 'kalkan', Türkiye için değil" başlıklı dosyasında, Aşil Kalkanı projesini İsrailli şirketlerin geçmişi, sistemin kaynak kodlarının kontrolü ve Yunanistan'ın İsrail'e teknolojik bağımlılığı açısından yorumladı. Haberde, IAI'ın 2017'de Predator casus yazılımını geliştiren Cytrox'un yüzde 31 hissesine sahip olduğu ve şirketin yönetim kurulunda temsilcisinin bulunduğu kaydedildi.

Haberin Devamı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis

PREDATOR SKANDALI

Cytrox'un daha sonra eski İsrail istihbarat mensubu Tal Dilian ile bağlantılı Intellexa yapılanmasının parçası haline geldiği, Predator'ın ise Yunanistan'da siyasetçi ve gazetecilerin telefonlarının izlenmesine ilişkin skandalın merkezinde yer aldığı anımsatıldı.

Documento, bu nedenle Yunanistan'ın milyarlarca avroluk hava savunma projesinde işbirliği yapacağı IAI'ın geçmişinin ayrıca incelenmesi gerektiğini bildirdi.

'ABD BİLE SATIN ALMADI'

Kaynaklar, ABD'nin dahi söz konusu sistemi satın almadığına dikkat çekerek, bunun nedenlerinden birinin Washington'ın sistemi bütünüyle kontrol edememesi, diğerinin ise İsrail'in kritik teknolojinin tamamını devretmemesi olduğu bilgisini verdi.

Gözden Kaçmasın Endonezya'da 241 yolcu taşıyan gemi kayboldu Haberi görüntüle

Haberde, "ABD bile sistemi satın almadı" değerlendirmesinin, Yunanistan'ın kaynak kodları ve komuta-kontrol altyapısı üzerindeki yetkisinin ne ölçüde olacağına ilişkin soru işaretlerini artırdığı vurgulandı.

Haberin Devamı

"SİSTEMİN ANAHTARLARI İSRAİL'DE KALACAK"

Haberde görüşlerine yer verilen askeri kaynaklar, Aşil Kalkanı'nın kritik bölümünün sensörler, önleme sistemleri ve komuta-kontrol merkezinden oluşan bir yapı olduğunu ifade etti.

Askeri kaynaklar, sistemin "anahtarlarının" İsrail'in elinde kalacağını aktararak "Hükümet bizi İsrail diplomasisine bağımlı hale getirmeyi başardı." dedi.

"YUNANİSTAN'IN ULUSAL SAVUNMASI ÇÖZÜLÜYOR"

Lefkoşa Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Themis Tzimas ise Aşil Kalkanı büyüklüğünde bir savunma anlaşmasının kamuoyuna yeterli bilgi verilmeden ilerletildiğini ileri sürerek "ulusal savunmanın çözülmesi" değerlendirmesini yaptı.

Haberin Devamı

Yunanistan Komünist Partisine (KKE) yakın 902.gr haber sitesi de İsrail'den tedarik edilmesi planlanan "Aşil Kalkanı" hava ve füze savunma sisteminin, Yunanistan'ın güvenliğini artırmak yerine ülkeyi yeni risklerle karşı karşıya bırakabileceğine dikkat çekti.

Haberde, sistemin unsurlarının nereye yerleştirileceğinin belirlenmesi amacıyla İsrailli yetkililerin Yunanistan'daki askeri altyapıyı ayrıntılı şekilde incelediği, böylece İsrail'in Yunanistan'ın kritik askeri tesislerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahip olduğu belirtildi.

"BÜTÜN UNSURLARI TÜRKİYE'YE YÖNELİK DEĞİL"

Eski Büyükelçi Vasilis Bornovas da benzer silah sistemlerinin tedarikinde kaynak kodlarına erişimin temel meselelerden biri olduğunu söyledi. Bornovas, Aşil Kalkanı'nın bütün unsurlarının doğrudan Türkiye'ye yönelik olmadığını savunarak, sistemin önemli bölümünün Rusya ve "kuzeyden gelebilecek tehdit" çerçevesinde değerlendirildiğini öne sürdü.

Haberin Devamı

Türkiye ile İsrail arasında 1948'den bu yana ilişkiler bulunduğunu söyleyen Bornovas, Ankara ile Tel Aviv arasındaki mevcut gerilimin kalıcı olmayabileceğini ve iki ülkenin güçlü ordulara sahip olduğunu açıkladı.