Yunanistan'da alarm çanları: Türkiye'nin adımları korkuttu... 'Ankara gözünü füzelere dikti'

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Türkiye'nin Savunma Sanayi'nin geliştirmek için attığı adımlardan endişe duyan Yunan basını, Meteor füzelerinin Türkiye'ye satışından söz etmeye devam etti.

Yunanistan gazetesi Kathimerini, daha önce Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın Fransa'nın Atina Büyükelçisi Laurance Auer’e endişelerini dile getirdiği konuyu "Yunanistan'ın endişeleri arasında Türkiye füzeleri izliyor" başlığıyla servis etti.

Kathimerini gazetesi, Türk Savunma Sanayi'nin gerçekleştirdiği atılımlara ilişkin "Türkiye, Meteor füzeleri de dahil olmak üzere gelişmiş silah sistemleriyle birlikte dördüncü nesil Eurofighter Typhoon jetlerini satın alarak hava kuvvetlerini güçlendirme planlarını ilerletiyor" dedi.

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"Almanya, Türkiye'ye Meteor füzesi satışına olan itirazını geri çekti" ifadesini kullanan Kathimerini, "Fransa'nın da Meteor füzelerinin dahil edilmesini onayladığını" aktardı.

Onay sürecinin Fransa’nın da içinde bulunduğu konsorsiyumdan geçeceğini belirten Kathimerini, İngiliz yetkililerin füzelerin Türkiye'ye satışına yeşil ışık yakılması için Paris'te lobi faaliyetleri sürdürdüğünü vurguladı.

ENDİŞELERE YOL AÇTI

Ankara'nın gözünü füzelere diktiğini belirten Kathimerini, yaşanan gelişmenin, Yunanistan'da endişelere yol açtığını ancak Atina yönetiminin şu ana kadar ölçülü bir tavır sergilediğini söyledi.

Gazete, Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis'in, konunun "hassas" olduğunu belirttiğini ve yorum yapmaktan kaçındığını ifade etti.

Gazete, "Atina ve Ankara arasındaki gerilim uzun zamandır toprak anlaşmazlıkları ve özellikle Ege Denizi üzerindeki askeri rekabetlerden kaynaklanıyor. Yunanistan kısa süre önce Fransa'dan Meteor füzeleriyle donatılmış gelişmiş Rafale savaş uçaklarıyla kendi hava kuvvetlerini güçlendirdi" yorumunu yaptı.

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Gazete, analistlerin konuya ilişkin "Ankara'nın, Eurofighter alımıyla buna karşı koymaya çalışması" değerlendirmesi yaptığını söyledi.

40 ADET EUROFIGHTER

Gazete ayrıca, Türkiye'nin iki aşamadı 40 adet Eurofighter Typhoon çok amaçlı savaş uçağı almayı hedeflediğinin altını çizdi.

Gazete, "İngiltere'nin mevcut stokundan 20 adetlik bir ilk parti ve ardından 20 adet yeni inşa edilmiş uçak. İlk teslimatların, 2026 yılında yapılması ve tam kabiliyetindeki kapasiteye 2030 yılında ulaşılması bekleniyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'nin CAATSA yaptırımlarına ilişkin yorumunu aktaran gazete, "Yaptırımlar kaldırılırsa Türkiye gelişmiş hayalet savaş uçağı girişimine yeniden katılabilir" ifadesinde bulundu.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin, Türkiye'nin önemli ve stratejik bir partneri olduğunu vurgulayarak "Biz yeni yönetimden, bir önceki yönetim döneminde kalan başta CAATSA yaptırımları gibi yaptırımlar olmak üzere diğer problemli alanların ortadan kaldırılması ve Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin tam işbirliği potansiyelinin ortaya çıkmasını bekliyoruz" demişti.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Fransa’nın Atina Büyükelçisi Laurance Auer’e, Türkiye’ye Meteor füzesi satılacağı yönündeki haberlerden duydukları rahatsızlığı dile getirdiğini bildirmişti.

Savunma Bakanı Dendias, Fransız Büyükelçi Auer'den konuya ilişkin resmi bilgi talep ettiklerini ifade etmişti.