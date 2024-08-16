Yunan basınında Aksungur paniği: 'Ege Denizi'nin daimi ziyaretçisi'

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TÜRK Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız hava aracı Aksungur, Yunanistan'da paniğe neden oldu.

Yunanistan gazetesi Kathimerini, 10 bin 278 hektarlık alanın küle döndüğü Attika bölgesinde Aksungur İHA'nın görüldüğünü "Türk İHA'sı Aksungur Ege Denizi'nin 'daimi' ziyaretçisi" başlığıyla yayınladı.

Aksungur'un görülmesine ilişkin "13 Ağustos'ta güneydoğu Ege'ye 'geri döndü'" ifadesinde bulunan gazete, "(Aksungur'un) tanınması ve tanımlanması için savaş uçakları kullanıldı" dedi.

"ASKERİYE TEYAKKUZA GEÇTİ"

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nın raporlarını aktaran Kathimerini, "Türk insansız hava aracı en az üç gün boyunca Güneydoğu Ege Denizi'nde uçuş planı olmadan uçtu ve bu eylem ICAO'ya (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) göre hava trafik kurallarının ihlali olarak kaydedildi" dedi.

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Kathimerini, Temmuz ayının sonuna kadar Türkiye'nin Aksungur konuşlandırmadığını söyledi ve Aksungur'un ortaya çıkmasının askeriyenin teyakkuza geçmesine neden olduğunu belirtti.

Gazete ayrıca, Yunan ordusunun, Fransız yapımı "Patroller" İHA'larının 2024 sonlarında teslim alınmasını beklediğini ve "Patroller"ın silahlı versiyonunun 2025'te hizmete girebilmesi için ordu personelinin eğitileceğini ifade etti.