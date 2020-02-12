Yunanistan’da akil amiraller de var

Andonyadis’in 2005’teki dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek’i ziyaretinde ona rehberlik yapan emekli amiral Cem Gürdeniz, o dönemden tanıdığı Andonyadis’i ve ziyaretin detaylarını Hürriyet’e anlattı. Gürdeniz, “Militaire dergisinde dile getirdiği fikirleri gerek Özden Örnek Amiralin bulunduğu resmi görüşme ortamında gerekse gayriresmi sosyal faaliyetler sırasında tartışma fırsatı bulmuştum. Bu fikirlerinin değişmediğini gördüm. Türkler ve Yunanlıların pek çok ortak özelliklere sahip olduklarını; Akdenizliliğin ve birlikte 400 yıldan fazla yaşamış olmanın onları yakınlaştırdığına inanan biriydi. Yanında 700 kelimeden oluşan küçük bir sözlük getirmişti. Amiral Örnek ve bana bunu verdiğinde, söz konusu 700 kelimenin günlük Yunan dilinde kullanılan Türkçe kökenli kelimeler olduğunu söylemişti. Atatürk-Venizelos dostluğunun ektiği tohumların, 1930-1955 arasında iki ülkeyi barış ve huzur içinde tutacak şekilde nasıl etkili olduğunu uzun süre tartışmıştık” dedi. Andonyadis, Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki resmi tezlerini tartışmaya açmıştı.