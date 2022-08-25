Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Yunanistan'da 'Abdülhamid Han' paniği sürüyor... Yeni senaryoyu açıkladılar

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Abdülhamid Han Sondaj Gemisi#Dünya
Yunanistanda Abdülhamid Han paniği sürüyor... Yeni senaryoyu açıkladılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 12:08

Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye... Yunan basını gemiyi bir kez daha manşetlerine taşıyıp yeni bir iddia ortaya attı.

Haberin Devamı

Dünyada sadece 5 tane olan ve birisi de Türkiye'de bulunan Abdülhamid Han Gemisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedefe doğru yola çıkmasının yankıları sürüyor.

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi 9 Ağustos'ta görevine başladı. Rotası resmen açıklanan gemi buna rağmen komşu basının gündeminden bir türlü düşmüyor.

Gün aşırı gemi ile ilgili yeni bir iddia ortaya atan Yunan basını şimdi de gemisinin ikinci etap çalışma bölgesini mercek altına aldı.

Gözden Kaçmasın

Türk F-16larını taciz etmişlerdi... Yunan basınından skandal manşetTürk F-16'larını taciz etmişlerdi... Yunan basınından skandal manşetHaberi görüntüle

Yunan Ta Nea gazetesi ikinci etap bölgesi için yeni bir senaryo ortaya attı.

Gazete Türkiye'nin uluslararası anlaşmaları ihlal edeceği öne sürdü ve Abdülhamid Han'ın ikinci aşamada Kıbrıs MEB'inin 6. parseline yöneleceğini yazdı.

15 AĞUSTOS İDDİASI YALAN ÇIKTI!

Ta Nea geçtiğimiz haftalarda 'Türkiye'nin 15 Ağustos planı' olarak özetlediği iddiayı sayfasına taşımıştı.

Haberin Devamı

Yunanistanda Abdülhamid Han paniği sürüyor... Yeni senaryoyu açıkladılar

Gazete Türkiye'nin terör örgütü FETÖ ve PKK üyelerinin kaçış rotası olan Evros ve ona yakın olan adaların açıklarında da çalışma yapabileceğini öne sürmüştü.

Yunanistan'da kısa sürede gündemin bir numaralı maddesi haline gelen haberde şu ifadelere yer verilmişti;

'Abdülhamid Han Gemisi şu ana kadar endişe kaynağı olmayan alanlarda hareket ediyor olsa da, dördüncü senaryo beklemede olduğu için Milli Savunma Bakanlığı'ndaki yetkililer rahatlayabileceklerini düşünmüyorlar.'

Gözden Kaçmasın

Yunanistandan skandal hareket F-16 tacizini uzmanlara sorduk: Çok tehlikeli, düşmanca bir hareketYunanistan'dan skandal hareket! F-16 tacizini uzmanlara sorduk: Çok tehlikeli, düşmanca bir hareketHaberi görüntüle

Yunan basınının günlerce sayfalarında yer verdiği diğer 3 senaryo ise şöyle sıralanmıştı;

Geminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kıta sahanlığı içinde görev yapması.
Abdülhamid Han Gemisi'nin adanın güneybatısında görev yapması
Geminin Rodos'un güneyinde faaliyet göstermesi.

Yunanistanda Abdülhamid Han paniği sürüyor... Yeni senaryoyu açıkladılar

DÜNYANIN EN BÜYÜK 5. GEMİSİ

Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle 'Mavi Vatan'daki filonun 'en güçlüsü' olarak görev yapacak Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi ve dünyanın beşinci büyük gemisi olma özelliğini taşıyor.

Haberin Devamı

Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor.

Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğine sahip gemi, son hazırlıkların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 9 Ağustos'ta düzenlenecek törenle Taşucu Limanı'ndan ilk görev yerine uğurlanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#Abdülhamid Han Sondaj Gemisi#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Şampiyonlar Ligi katılımı Türk takımları için artık hayal Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız

'Şampiyonlar Ligi' katılımı Türk takımları için artık hayal! Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız?

#Şampiyonlar Ligi
İkiziniz her an sokakta karşınıza çıkabilir Neden benziyoruz sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

'İkiziniz' her an sokakta karşınıza çıkabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

#Doppelgänger
Bir DNA testiyle bütün hayatı değişti... Bu sonucun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsun

Bir DNA testiyle bütün hayatı değişti... 'Bu sonucun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsun'

#Kara Rubinstein Deyerin

BAKMADAN GEÇME!

Şampiyonlar Ligi katılımı Türk takımları için artık hayal Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız

'Şampiyonlar Ligi' katılımı Türk takımları için artık hayal! Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız?

#Şampiyonlar Ligi
İkiziniz her an sokakta karşınıza çıkabilir Neden benziyoruz sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

'İkiziniz' her an sokakta karşınıza çıkabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

#Doppelgänger
Bir DNA testiyle bütün hayatı değişti... Bu sonucun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsun

Bir DNA testiyle bütün hayatı değişti... 'Bu sonucun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsun'

#Kara Rubinstein Deyerin