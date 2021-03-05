Yunanistan’da 5.9 Yeni Zelanda’da 8.1

Atina’da da hissedilen deprem can kaybı ve yaralanmaya yol açmazken, boş haldeki 2 evin çöktüğü bildirildi.

Yeni Zelanda’da da Kermadec Adası merkezli 8.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden birkaç saat önce sırasıyla 7.3 ve 7.4 büyüklüğünde iki büyük sarsıntı daha oldu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Herhangi bir ciddi hasar rapor edilmedi.