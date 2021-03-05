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Dünya
Haber Giriş: 05.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yunanistan’da 5.9 Yeni Zelanda’da 8.1

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Yunanistan’da 5.9 Yeni Zelanda’da 8.1

Yunanistan’da dün art arda yer sarsıntıları kaydedildi. Başkent Atina’ya 400 kilometre mesafedeki Elasona, önceki günkü 6.2’lik depremin ardından dün de 5.9 ile sallandı.

Atina’da da hissedilen deprem can kaybı ve yaralanmaya yol açmazken, boş haldeki 2 evin çöktüğü bildirildi.

Yeni Zelanda’da da Kermadec Adası merkezli 8.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden birkaç saat önce sırasıyla 7.3 ve 7.4 büyüklüğünde iki büyük sarsıntı daha oldu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Herhangi bir ciddi hasar rapor edilmedi.

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