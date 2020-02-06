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İHA
Haber Giriş: 06.02.2020 - 14:27,Son Güncelleme:/

Yunanistan’da 5.1 büyüklüğünde deprem

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Yunanistan’da 5.1 büyüklüğünde deprem

Yunanistan’da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, merkez üssü Yunanistan’ın başkenti Atina’nın 239 kilometre kuzeybatısı olan 5.1 büyüklüğündeki depremin, yerin 9 kilometre derinliğinde yerel saatle 11.24’te meydana geldiğini bildirdi.

Depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bilgisi verilmezken, depremin Ege Denizi’nin güneybatısında da hissedildiği ifade edildi.

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