Yunanistan'da 20 Temmuz alarmı

Dendias, “Economist”in düzenlediği bir panele telekonferansla katılarak “Önümüzde, bölgede gerginliğin seviyesini ölçeceğimiz, Türkiye’nin uluslararası hukuk ve deniz hukuku kurallarına uyup uymadığını göreceğimiz dönüm noktası bir tarih var. Bu tarih de 20 Temmuz. Ne olacak? Göreceğiz” dedi. Dendias bir kez daha, Türkiye’nin 1974’de Kıbrıs’daki Barış Harekâtı’nın “saldırı”, adadaki Türk askerlerinin ise “işgal kuvvetleri” olduğunu iddia etti.

TATİLE ÇIKABİLİRİM

Yunan Bakan Nikos Dendias, bir soru üzerine ise “İki yıl sonra bu yaz ağustos ayında ilk kez tatil yapabileceğimi ümit ediyorum” yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC ziyaretinde önemli açıklamalarda bulunacağını açıklamış, AB yetkilileri ise Kıbrıs’ta iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceklerini söylemişti.

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