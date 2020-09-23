Yunanistan’a sığınmacılar için suç duyurusu

AB Komisyonu, Yunanistan’a karşı dava açması için harekete geçmeye çağrıldı. Suç duyurusunda Yunanistan’ın mültecileri şiddet kullanarak zorla Türkiye sınırına geri götürüp bıraktığı vurgulandı. Yunanistan’ın buna ek olarak sığınma başvurularında koruma önlemlerini çok bariz biçimde ihlal ettiği kaydedildi. Komisyon AB hukukunun ihlal edilmesi durumunda üye ülkeye dava açmak zorunda. Dava, Avrupa Adalet Divanı’nda sonuçlanıyor ve üye ülkeye ağır para cezası öngörüyor.