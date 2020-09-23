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Celal ÖZCAN / BERLİN
Haber Giriş: 23.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yunanistan’a sığınmacılar için suç duyurusu

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Yunanistan’a sığınmacılar için suç duyurusu
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OXFAM ve WeMove Europe adlı iki uluslararası sivil toplum kuruluşu Yunanistan’ı mültecilere karşı AB hukukunu sistematik olarak ihlal ettiği gerekçesiyle Avrupa Birliği Komisyonu’na şikayet etti.

AB Komisyonu, Yunanistan’a karşı dava açması için harekete geçmeye çağrıldı. Suç duyurusunda Yunanistan’ın mültecileri şiddet kullanarak zorla Türkiye sınırına geri götürüp bıraktığı vurgulandı. Yunanistan’ın buna ek olarak sığınma başvurularında koruma önlemlerini çok bariz biçimde ihlal ettiği kaydedildi. Komisyon AB hukukunun ihlal edilmesi durumunda üye ülkeye dava açmak zorunda. Dava, Avrupa Adalet Divanı’nda sonuçlanıyor ve üye ülkeye ağır para cezası öngörüyor.

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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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