Yunanistan'a savaş yanıtı: Matematik olarak uygun değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün A Haber ekranlarında gündeme ilişkin özetle şunları söyledi:

“(Yunanistan Savunma Bakanı’nın ‘Gerekirse Türkiye’yle savaşmaya hazırız’ açıklamasının hatırlatılması üzerine) O bir dil sürçmesidir diyelim. Dil sürçmesi. Yunanların Türkiye ile savaşmak isteyeceğini ben matematik olarak da askeri doktrin nazarından bakıldığından da uygun olmadığının altını çizmek istiyorum. Biz Yunanistan ile Ege’de, Akdeniz’de olabildiğince sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmek suretiyle, konuşmak suretiyle sorunlarımızı çözebileceğimize inanıyoruz. Ve bu noktada da bazı ilerlemeler kaydediyoruz. Konuşalım tartışalım diyoruz. Ama biz bunu söylüyoruz diye bunun yanlış anlaşılmasına, tehdide de boyun eğmeyeceğimizi de söylüyoruz. Silahlandırdıkları adaları silahsızlandırmaları lazım.

HAFTER’İN KAÇTIĞI HABERLERİ

“Libyalı kardeşlerimizle 500 yıla yakın bir tarihimiz var. Burada haksız olan, darbeci olan, hukuka sığmayan, aldığı gayri hukuki desteklerle Hafter’in başarılı olma ihtimali zaten yoktu. Hafter kendi başına bir güç olarak çıkmadı ortaya. Bir takım güçlerin kullandığı bir araç olarak bulunuyordu. Bunun geleceğini, kabiliyetini gördüler. Bu destek ortadan kalktıkça Hafter’in de orada kaybolacağı kesin. Hatta teyide muhtaç bazı haberlere göre Hafter’in Libya dışında olduğu, başka bir ülkede olduğu yönünde gelen haberler arasında yer alıyor.

F-35’TE GEREKENİ YAPARIZ

F-35’teki sıkıntıların giderilmesi gerekiyor. Görüşmeler sürüyor. S-400 ve Patriot konusundaki gelişmeler malum. Patriot alabileceğimizi defalarca ilettik. Ama siz bize şimdi F-35 konusunda engel koyarsanız biz de kendi milli muharip uçağımızı üretmek dahil gereken ne ise onu yaparız.

ASKER UĞURLAMALARI

Askerlik asil milletimizin çok önemli bir özelliği. Evlatlarını askere gönderirken sevinçli bir şekilde kutlaması gayet normal. Ama bizim gelenek göreneklerimize göre olması lazım. Kutsal bir göreve giden gençlerimize yakışmayan bazı manzaralar görüyoruz. Buna bir tedbir almak için gayret gösteriyoruz. Şehri rahatsız edecek durumlardan kaçınmak gerekir.

182 BİN GENCİMİZE KORONA TESTİ

İnşallah kazasız belasız birliklerine teslim olmaları için 182 bin gencimize PCR (koronavirüs) testi yapılacak.”