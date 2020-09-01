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ANKARA
Haber Giriş: 01.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yunanistan'a Meis tepkisi: Yeni bir korsanlık örneği

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Yunanistan'a Meis tepkisi: Yeni bir korsanlık örneği
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Yunanistan’ın Meis Adası’nı silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir” dedi.

Çelik’in Twitter hesabından yaptığı paylaşımının devamı şöyle:

“Türkiye’nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır. Yunanistan hukuka aykırı bu adımları atarak Ege’de ve Akdeniz’de korsan politikaların temsilcisi olmuştur. Hukuk temelinde diplomasi yoluyla sorunları çözmek yerine, korsan anlaşmalarla diplomasiye sabotaj düzenleyen Yunanistan’dır. Yunanistan’ın bu adımlarının neticesi ağır başarısızlık olacaktır. Yunanistan hukuk yoluyla sorunları çözmek istiyorsa Türkiye en güvenilir muhataptır. Türkiye ile konuşmak yerine Fransa ile tatbikat yapmayı tercih ediyorsa bunun ne kadar yanlış olduğunu görecektir. Yunanistan, her adımına verecek güçlü bir cevabımız olduğunu öğrenecektir.”

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