Yunanistan’a jet-ski ve tekneli kaçış

Yunan Real gazetesine göre, adları açıklanmayan üç FETÖ’cüden ikisi 14 Mayıs’ta tekne, diğer kişi ise 15 Mayıs’ta jet-ski ile İstanköy’e kaçtı. Üç kaçağın, FETÖ’nün iş dünyasında yapılanmaya yönelik kapatılan TUSKON davasında, 12 Haziran’da 6’şar yıl hapis cezasına çarptırılan işadamları ile ilgili oldukları bildirildi. İstanköy’e kaçan FETÖ’cülerin, TUSCON davasında hapis cezasına çarptırılanlar arasında olup olmadıkları belirtilmezken, söz konusu kişilerin, Yunan makamlarından iltica talebinde bulunmadıkları ve başka Avrupa ülkelerine gittikleri kaydedildi.

CESARETLENDİRDİLER

Yunan mahkemelerinin, 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra, askeri bir helikopter ile Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan 8 askeri Türkiye’ye iade etmemeleri ve iltica hakkı tanımaları, FETÖ’cüleri Yunanistan’a kaçmaları için cesaretlendirdi. Bu yılın başından mayıs ayına kadar, 745 Türk vatandaşının Türkiye’den Yunanistan’a kaçtığı açıklandı. Göç ve İltica Bakanlığı ile BM Yüksek Komiserliği’nin verilerine göre, ocak-mayıs döneminde, 745’i Türkiye vatandaşı olmak üzere toplam 2 bin 981 kişi, Meriç ve Ege adalarından Yunanistan’a yasadışı giriş yaptı. Yunan medyası haberi “Türkler, yasadışı geçişler listesinde lider” ifadesiyle verdi.

15 TEMMUZ SONRASI 21 BİN KİŞİ



15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Yunanistan’a kaçak yollardan giren Türk vatandaşlarının sayısı 21 bine ulaştı. Bunlardan yaklaşık 10 bini Yunan makamlarından iltica talebinde bulunurken, bugüne kadar iltica talepleri kabul edilenlerin sayısının 2 bin civarında olduğu belirtildi. Buna karşılık 700 kişinin iltica başvurusu kabul edilmedi. Yunanistan’a kaçan Türk vatandaşlarının büyük bölümünü FETÖ’cüler oluşturuyor.

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