Yunanistan'a İsrail uyarısı: Türkiye kaygısı hataya dönüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Yunanistan’ın İsrail ile kurduğu ilişkiye sert sözlerle tepki gösterdi. Atina’da konuşan Albanese, bu yakınlığın stratejik bir yanılgı olduğunu söyledi.

“İSRAİL’İ SİZ SEÇMEDİNİZ, O SİZİ SEÇTİ”

Albanese, Atina’da “Dünya Uyurken: Filistin’in Hikayeleri, Sözleri ve Yaraları” adlı kitabının tanıtımında yaptığı konuşmada, Yunanistan’daki bazı çevrelerin İsrail ile ittifaka dair yanlış bir algıya sahip olduğunu belirtti.

“Ebedi düşmanınızdan barışı sağlamak için İsrail’i seçtiğinizi mi düşünüyorsunuz? Ben öyle düşünmüyorum” diyen Albanese, şu ifadeleri kullandı:

“İsrail sizi seçti. İsrail sizi tercih etti ve korkularınızdan, güvensizliğinizden faydalanacak. Çünkü İsrail, bölgesel hegemonyasını ilerletmek için bunu yapıyor.”

“TÜRKİYE KAYGISI STRATEJİK HATAYA DÖNÜŞTÜ”

BM Raportörü, Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik “güvenlik kaygılarının” İsrail tarafından kendi çıkarları doğrultusunda kullanıldığını savundu. Albanese, Atina yönetiminin bu nedenle ciddi bir stratejik hataya sürüklendiğini ifade etti.

“Siz, İsrail’i rakibiniz Türkiye’ye karşı bir güvence olarak seçtiğinizi sanıyorsunuz. Bence durum tam tersi” diyen Albanese, Yunan halkının bakış açısındaki çelişkiye dikkat çekti.

“FİLİSTİN, SİLAH VE CASUS YAZILIM LABORATUVARI”

Albanese, İsrail’in Filistin topraklarını bir “silah ve casus yazılım laboratuvarı” gibi kullandığını öne sürdü. Bu bölgede test edilen teknolojilerin daha sonra Yunanistan gibi ülkelere satıldığını belirten BM yetkilisi, bu ticarete aracılık edenlerin sorumluluk taşıdığını vurguladı.

“ULUSLARARASI HUKUK İHLAL EDİLİYOR”

İsrail’in Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlamalarla karşı karşıya olduğunu hatırlatan Albanese, devletlerin bu süreçte tarafsız kalamayacağını söyledi.

“Manevi zararın yanı sıra bu durum yasa dışıdır ve sorumlular hesap vermelidir. İsrail’den Yunanistan’a ya da Yunanistan’dan İsrail’e silah ve mal transferine izin verenler de sorumlu tutulmalıdır” ifadelerini kullandı.