Yunanistan’a haritalı ‘TCG Çeşme’ yanıtı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Atina yönetiminin, TCG Çeşme araştırma gemisinin Kuzey Ege’nin uluslararası sularında hidrografik alanda bilimsel ve teknik araştırma yapmasına, “Bu faaliyet iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileşmesini kolaylaştırmayan bir hareket” diye tepki göstermesine, Yunanistan’ın yaptığı benzer faaliyetleri ortaya koyarak yanıt verdi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, TCG Çeşme araştırma gemisinin yıllık planlı faaliyet programı kapsamında 2 Mart’a kadar kuzey Ege’de bilimsel ve teknik araştırmalar yapacağını bildirdi. Kaynaklar, deniz tabanını kapsamayan çalışmaların 1976 Bern Mutabakatı’na tamamen uygun olarak gerçekleştirildiği vurgusunu yaptı.

‘AYNISINI YAPTINIZ’

Benzer faaliyetlerin yakın zamanda Yunanistan tarafından da gerçekleştirildiğini hatırlatan aynı kaynaklar, Kasım-Aralık 2020’de Midilli Adası kuzeyi ve batısında, Sakız ve Ahikerya Adaları kuzeyinde uluslararası suları da kapsayan deniz alanlarında Yunan Deniz Kuvvetleri’ne ait HS Naftilos araştırma gemisinin benzer çalışmaları gerçekleştirdiğini belirtti.

GİRİT’İN KUZEYİ

Türkiye ve Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin başladığı 25 Ocak’tan sonraki dönemde AEGAEO araştırma gemisi tarafından Girit ile Mora yarımadası arasındaki uluslararası suları kapsayan deniz alanlarında su altı çalışmaları gerçekleştirildiğine dikkati çeken kaynaklar, “Yunanistan halen, 18 Şubat 2021 tarihli Navtex (denizcilere duyuru) ilanıyla Girit kuzeyinde başlattığı ve ne zaman biteceği belli olmayan sualtı çalışmalarına devam etmektedir” bilgisini paylaştı.

‘ESEFLE İZLENİYOR’

TCG Çeşme’nin faaliyetlerini, uluslararası hukuka ve karşılıklı anlaşmalara tamamen uygun olarak icra edilen bilimsel ve teknik çalışmalar olarak nitelendiren kaynaklar, şu değerlendirmede bulundu: “Yunanistan’ın, Türkiye’nin gerginliği tırmandıran eylemlerde bulunduğuna yönelik açıklamaları gerçeği yansıtmadığı gibi, ülkelerimiz arasında istişari görüşmelerin sürdüğü bu dönemde, Yunanistan’ın uluslararası toplumun aleni bir şekilde yanıltılmak niyetiyle yaptığı aşikar olan bu açıklamalar esefle ve hayretle izlenmektedir. Yunanistan’ın sorunların görüşmeler ve diyalog yoluyla çözülmesini arzulamayan, gerginlikten yana ve uzlaşmaz tavrının açık bir göstergesidir.”

YUNANİSTAN 25 OCAK SONRASI DA DURMADI

Yunanistan’ın istişari görüşmelerin başladığı 25 Ocak’tan bu yana, iyi komşululuk ilişkileriyle bağdaşmayan faaliyetleri hız kesmedi. Bu çerçevede Yunanistan İskiri Adası kuzeybatısındaki uluslararası suları da kapsayan alanda 20 gemi ve çok sayıda hava unsuru ile Şimşek-21 Tatbikatı’nı gerçekleştirdi. 10-17 Şubat 2021 tarihlerindeki denizaltı faaliyetlerine ilişkin yayınladığı Denizaltı İlanları da (SUBDANGER-Denizaltı Tehlike Sahası) gayri askeri statüdeki Bozbaba, Semadirek, Limni, Taşoz, Midilli, Sakız, İpsara, Ahikerya ve Sisam adalarının karasularını kapsadı. Benzer şekilde, Ege Denizi ve Akdeniz’de 17 Mart-27 Nisan 2021 tarihleri arasında atışlı eğitim yapılacağına yönelik Denizaltı İlanında gayri askeri statüdeki Limni, Bozbaba, Midilli, Meis, İpsara, Sakız, Semadirek Adalarının karasularını kapsayan sahalar yer aldı.