Yunanistan yerli ve milli savunma sanayisini mercek altına aldı: 'Avrupalılar peşinde'

Haberin Devamı

Yunanistan medyasından Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinin gerçekleştirdiği atılımları ve anlaşmaları tek tek inceledi.

Gazete, "Türkiye: 'İstekli' Avrupalıların da peşinde olduğu savunma anlaşmaları" başlığıyla servis ettiği haberde, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin 13 Ocak'ta Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi önünde yaptığı konuşma hatırlatıldı.

“AB üyesi olmayan müttefiklerin Avrupa Birliği'nin savunma sanayi çabalarına katılımının Avrupa'nın güvenliği için hayati önem taşıdığına inanıyorum“ diyen Rutte, NATO içindeki müttefiklerin arasında yeni sınırlar yaratılmasını kınadı.

Rutte, 2025-2027 dönemi için 1,5 milyar Euro'luk bir bütçe ayrılmasını teklif eden ve Avrupa savunma sanayinin geliştirilmesini öneren Avrupa Savunma Sanayi Programı'na (EDIP) atıfta bulundu.

Haberin Devamı

EDIP ile AB'nin savunma sanayisinin gelişiminin hızlandırılmasının amaçlandığını belirten gazetede, Türkiye gibi AB üyesi olmayan ülkelerin bu programa dahil olup olamayacağı ve AB'nin öncelikli olarak üye devletlere mi yatırım yapacağı soruları yer aldı.

"Türkiye, Yapılandırılmış Daimî İşbirliği (PESCO) ve Ukrayna'ya İHA satılması gibi Avrupa ile yeni savunma anlaşmaları peşinde olduğunu gizlemedi" ifadesini kullanan gazete, Ankara'nın artık Avrupa'yı sadece bir tedarikçi olarak görmediğini ve Türkiye'de üretilen savunma sistemlerinin gelecek vaat eden alıcısı olarak gördüğünü vurguladı.

Gazete, gelecek vaat eden alıcı tanımlaması yaparken İspanya'nın eğitim uçağı Hürjet satın almaya hazırlanmasını ve Türk teknoloji şirketi STM'nin Portekiz donanması için inşa edeceği iki yakıt ikmal gemisini örnek verdi.

TEK TEK İNCELEDİ

Gazetede, "Hangi Avrupa ülkeleri Türkiye'den silah alıyor? Hangileri Türk savunma sanayi ile ortaklıklar geliştirmeye istekli görünüyor? Türk savunma sanayinin Avrupa'daki en iyi 'müşterileri' kimler?" soruları soruldu.

Londra merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) tarafından 2024 yılının son aylarında yayınlanan Türk savunma sanayii ve beklentilerine ilişkin raporu aktaran gazete, Türkiye ile savunma anlaşmaları yapmaya diğerlerinden daha istekli olan Avrupa/Doğu ülkeleri olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

"En istekli ülkeler" sıralaması yapan Kathimerini'ye göre, IISS raporlarında "İtalya, Polonya, Romanya, İspanya ve İngiltere" umut vaat eden alıcılar olarak sıralandı.

IISS'in paylaştığı analist görüşlerinde, “İtalya ve İspanya'nın Türkiye ile daha fazla iş yapmaya en hevesli ülkeler arasında olduğu" yer aldı.

IISS tarafından “Türkiye'nin Diğer Avrupa Ülkeleri ile Savunma Sanayi İlişkileri” başlığıyla yayınlanan bir başka raporda, "İtalya, İspanya, İngiltere, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da güvenlik konularında kilit rol oynayan önemli bir NATO müttefiki olarak gördükleri Türkiye ile büyük ölçüde işbirliği yapmak istiyorlar. Özellikle İtalya, İspanya ve İngiltere'den şirketler, Türkiye'nin yakın zamanda ekipman sattığı Afrika, Orta Asya, Orta Doğu ve Güney Doğu Asya gibi pazarlarda işbirliği fırsatları görüyorlar" denildi.

Haberin Devamı

Gazete, "İspanyollar ve İtalyanlar savunma sistemleri ortak üretimi konusunda Türklerle daha önce de işbirliği yapmışlardı" ifadesini kullandı.

Gazete, Uluslararası Savunma Analizleri'nin (IDA) İspanya'nın Hürjet satın alacağını son dakika gelişmesi olarak duyurduğu sosyal medya paylaşımını aktardı.

Gazetede, İtalyanlar ile Türklerin, T-129 Atak helikopterinin yanı sıra Türk Sahil Güvenlik devriye botlarının ve Tulpar tanklarının üretiminde işbirliği yaptığını ayrıca İtalya Piaggio Aerospace'in Baykar tarafından satın alındığı belirtildi.

İtalyanların ayrıca, İHA'larını donatmak için Roketsan yapımı lazer güdümlü CİRİT füzeleri satın almaya hazırlandığını aktardı.

Haberin Devamı

Türkiye'nin Almanya ile askeri gemi inşası alanında işbirliği yaptığını belirten gazete, "Türkiye, Avrupa'nın ortak hava savunmasının güçlendirilmesi ve daha iyi koordinasyonu yoluyla Avrupa'nın füze kalkanını arttırmayı amaçlayan Alman Avrupa Gökyüzü Kalkanı (ESSI) girişimine de kabul edildi" dedi.

BREXIT ile AB üyeliğini sonlandıran İngiltere ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendiğine değinen gazete, 5. nesil Türk savaş uçağı KAAN'ın geliştirilmesinde İngiliz BAE Systems ile yapılan işbirliğinin Türk-İngiliz ilişkilerinin "mihenk taşı" olduğunu vurguladı.

SIRADA BEKLEYEN 10 ÜLKE

Gazete, İtalyanların ve İspanyolların yanı sıra Türkiye ile işbirliği anlaşması yapan ya da yapmaya niyetli 10 Avrupa ülkesini listeledi.

Haberin Devamı

İlk sırada Romanya'nın yer aldığını belirten gazete, Türkiye'den Romanya'ya Baykar üretimi Bayraktar TB2 İHA'larının ve Otokar üretimi Cobra zırhlı araçlarının ihraç edileceğini yazdı.

Romanya'nın arkasından Polonya'ya Bayraktar TB2 İHA ihraç edileceğini ifade eden gazete, Hollanda'nın Türkiye'den Aselsan üretimi kaideye monteli stinger hava savunma sistemleri ithal edeceğini vurguladı.

Otokar tarafından üretilen zırhlı personel taşıyıcı Arma ve Nurol Makina tarafından üretilen NMS zırhlı aracın Estonya'nın ithalat listesinde olduğunu belirten gazete, Makine Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından üretilen Boran obüslerinin ve Otokar yapımı Cobra'ların ihraç edileceğini söyledi.

Gazete, Kosova'nın Bayraktar TB2 İHA'ları, BMC yapımı Vuran zırhlı araçları ve Roketsan yapımı OMTAS tanksavar füzeleri satın alacağını ifade etti.

Bayraktar TB2 İHA'larının Arnavutluk tarafından da ihraç edileceğini belirten gazete, Otokar tarafından üretilen Akrep zırhlı araçlarının Arnavutluk'un iharacat listesinde bulunduğunu aktardı.

Cobra zırhlı araçların Slovenya ve Karadağ'a ithal edileceğini vurgulayan gazete, Macaristan'ın da Nurol Makina tarafından üretilen Ejder Yalçın zırhlı araçlarını satın alacağını belirtti.