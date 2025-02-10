Yunanistan yakın takipte: Önce Fransa şimdi İtalya... Resmi protesto hazırlığı

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Türkiye ile Avrupa füze konsorsiyumu MBDA arasında süren müzakereler günlerdir Atina gündeminden düşmüyor. Türkiye’ye METEOR füzeleri satışı konusunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme gerçekleştiren Yunanistan, şimdi de havacılık devi Piaggio Aerospace’in Türk savunma sanayisi şirketi Baykar’a satılmasını İtalya nezdinde protesto etmeye hazırlanıyor.



Hürriyet Yunanistan Temsilcisi Yorgo Kırbaki'nin bugünkü haberine göre, Atina Piaggio Aerospace’in Baykar’a satılmasından son derece rahatsız.

Atina, bu satışın Avrupa Birliği’nin (AB) 11 Ekim 2020’den beri geçerli olan 2019/452 sayılı yönetmeliğini görmezlikten gelerek gerçekleştirdiği iddiasıyla İtalya'ya karşı resmi bir protestoya hazırlanıyor.

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Sözkonusu yönetmeliğin, AB’de devlet kontrolündeki şirketlerin, üçüncü ülke yatırımcılarına satışları durumunda tüm üye ülkelerin bilgilendirilmelerini öngördüğünü kaydeden Kathimerini gazetesi ise yönetmeliğin 7’nci maddesinde, “Herhangi bir AB üye ülkesi ya da Komisyon, yabancı bir yatırımın güvenliğinin veya asayişine zarar verebilmesi olasılığının bulunduğuna karar verirse, satışı yapan ya da yapmayı planlayan üye ülkeden gerekli bilgileri isteyebilir” ifadesinin yer aldığını vurguladı.



Piaggio Aerospace’in ardından İtalya'nın en büyük savunma ve havacılık şirketi Leonardo'nun da Ankara ve özellikle Baykar ile iş birliğini genişletmek istediğini belirten Yunan medyası, Türkiye'nin savunma alanında Almanya, İspanya ve Birleşik Krallık ile yakın ilişkiler içinde olduğuna dikkat çekti.

Yunanistan'ın tüm endişelerine rağmen, Avrupa ülkelerinin Türkiye ile önemli savunma anlaşmaları yapmaya devam ettiğini hatırlatan Kathimerini gazetesi ise Atina'nın savunma anlaşmalarının denetlenmediği yönündeki endişelerinin derinleştiğini yazdı.

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MİÇOTAKİS FRANSA'YI SIKIŞTIRMAYA ÇALIŞTI: TÜRKİYE'YE METEOR FÜZESİ SATACAK MISINIZ?

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis geçtiğimiz salı günü Brüksel’deki AB Zirvesi esnasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Türkiye'ye METEOR füzelerinin satılıp satılmayacağını sormuştu. Yunan Kathimerini gazetesine konuşan kaynaklara göre Fransız lider bu konuda İngiltere’nin Türkiye ile temaslarda bulunduğunu, ancak anlaşmanın kesin olmadığını söyledi.

Aynı gazeteye konuşan Fransız kaynaklar ise METEOR füzelerini, Fransa’dan başka İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya ve İsveç’in de ortakları olduğu MBDA konsorsiyum tarafından üretildiğini, dolayısıyla Fransa’nın “başrolü oynamadığını” söylediler.



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Yunan medyasında yer alan haberlere göre Atina durumu izlemeye devam ediyor ancak şimdilik doğrudan bir müdahaleden kaçınıyor.



Yunanistan’ın cephaneliğinde 36 adet METEOR füzesi bulunuyor.