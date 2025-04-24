Yunanistan ve İsrail'de Türkiye endişesi: Trump'ın F-35 sinyalleri tansiyonu yükseltti

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına sıcak baktığı ileri sürülmüş, söz konusu iddia günlerce Yunan basının en önemli gündem maddelerinden biri olmuştu.

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini bugün yayınladığı bir haberde, ABD'nin Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımlarını kaldıracağı tartışmalarına değindi ve Washington'ın bu konuda 'karışık sinyaller' gönderdiğini öne sürdü.

"ABD EGE'DEKİ DURUMU ARTIK BİR TEHDİT OLARAK GÖRMÜYOR"

Washington'ın F-35'ler konusundaki tutumu Atina'da endişelere neden oldu.

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Kathimerini gazetesi, ABD'nin yakın zamana kadar Ege'de hava üstünlüğünün Yunanistan'da kalması yönünde bir politika izlediğini ancak artık Pentagon’un, Türkiye'nin F-35 programına dahil olmasını Ege’deki dengeler açısından bir tehdit olarak görmediğini ve gelecekte yaşanabilecek olası senaryolara karşı kapıyı açık bıraktığını yazdı.

GÖRÜŞMELERDE 'DENGE' KAVRAMI GÜNDEMDE

Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre, son dönemde ABD ile Yunanistan arasındaki görüşmelerde, her iki NATO müttefikiyle savunma ilişkilerinde "denge" kavramı gündeme getirildi.

Yunanistan’ın duyduğu endişelere yanıt olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray’da daha önce yapılan görüşmelere atıfta bulunuldu. Bu görüşmelerde, Türkiye’ye yönelik ABD silah satışlarını – F-35’ler dahil – sınırlandırma umutlarının azaldığı ifade edildi.

ERDOĞAN VE TRUMP ARASINDAKİ GÜÇLÜ İLİŞKİYE DİKKAT ÇEKTİLER

Kathimerini'ye göre bu belirsizlik, Yunanistan'ın 'ABD'nin bölgede tercih edilen ortağı' konumunu sarsabilir. Gazete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın güçlü ilişkileri olduğuna dikkat çekerek "İç cephede ise Yunanistan, kendi F-35 tedarik süreci kapsamında Savunma Bakanlığı’nın Lockheed Martin ile yapacağı görüşmeleri hızlandırmaya hazırlanıyor. Bu sürecin, Yunan Hava Kuvvetleri’nin operasyonel yapısını önemli ölçüde değiştirmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

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Amerikan Fox News kanalında yer alan ve konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırılan haberde, Trump'ın Ankara'ya F-35 satışı konusunu değerlendirdiği belirtilmişti.