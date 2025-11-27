Yunanistan ve İsrail'de Çelik Kubbe'ye büyük ilgi: 'Türkiye, göklerini yerli sistemle koruyacak'

Haberin Devamı

Türkiye, entegre hava savunma sistemi Çelik Kubbe'yi güçlendirmek amacıyla savunma sanayisi firmalarıyla 6,5 milyar dolar değerinde sözleşme imzaladı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bu anlaşmaların sistemin tamamen yerli imkanlarla geliştirilmesi ve üretilmesi yolunda kritik bir adım olduğunu ifade etti. Sözleşmeler, Roketsan tarafından geliştirilecek muharebe sistemleri ile bunların ileri versiyonlarını kapsıyor.

HAVELSAN'ın ev sahipliğinde gerçekleşen imza törenine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün yanı sıra sektörün üst düzey temsilcileri katıldı. Başkan Görgün, bu sözleşmelerin Türkiye'nin savunma alanında bir sınıf atladığının önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin Çelik Kubbe hava savunma sistemi için imzaladığı 6,5 milyar dolarlık sözleşmeler, Yunanistan ve İsrail'de yakından takip edildi. İki ülkenin medya kuruluşları, projenin teknik kapsamı, yerli üretim boyutu ve bölgesel savunma dengelerine etkisi üzerinde durarak, Ankara’nın çok katmanlı hava savunma mimarisini güçlendirme yolunda önemli bir adım attığı yorumunu yaptı. Haberlerde, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın duyurduğu anlaşmaların Türkiye’nin hava savunmasında kademeli bir geçiş süreci başlattığı vurgulanırken, özellikle sistemin tamamen yerli imkânlarla inşa edilmesi dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.

SKAI: ÇELİK KUBBE İLERLİYOR

Yunan Skai kanalı, Türkiye'nin Çelik Kubbe hava savunma sistemini geliştirmek için 6,5 milyar dolarlık sözleşme imzaladığını duyurduğu haberini "Çelik Kubbe ilerliyor" başlığıyla servis etti. Haberde, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın konuya ilişkin resmi açıklamasına yer verildi. SSB Başkanı Haluk Görgün'ün, sözleşmelerin ROKETSAN tarafından geliştirilecek muharebe sistemleri ve gelişmiş versiyonlarını kapsadığını açıkladığı bildirildi.

Ayrıca Çelik Kubbe'nin tamamen yerli imkanlarla üretileceği bilgisi paylaşıldı. Skai, sistemin, insansız hava araçlarından seyir füzelerine, uçaklardan helikopterlere kadar her türlü hava tehdidine karşı Türk hava sahasını korumak üzere tasarlandığını ifade etti. Haberde, Siper, Hisar ve Korkut gibi yerli savunma sistemlerinin bu çatı altında entegre edileceği kaydedildi.

KATHIMERINI: TÜRKİYE, SAVUNMASINA 6,5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPIYOR

Atina merkezli Kathimerini, Türk savunma şirketlerinin Çelik Kubbe uçaksavar sisteminin güçlendirilmesi için 6,5 milyar dolarlık sözleşme imzaladığını yazdı. Haberde, Başkan Görgün'ün, sözleşmelerin kapsamına ilişkin, "Roketsan ve Aselsan'ın mevcut sistemlerinin yanı sıra, taarruz sistemleri ve gelişmiş versiyonlarını da kapsadığı" açıklamasına dikkat çekildi.

Çelik Kubbe programının, geçen yıl ağustos ayında duyurulduğunu hatırlatan Kathimerini, programın nihai hedefinin; kara ve deniz platformları ile yerli sensörler aracılığıyla alçak, orta ve yüksek irtifalara karşı kapsamlı bir koruma kalkanı oluşturmak olduğunu belirtti.

PENTAPOSTAGMA: TÜRKİYE, GÖKLERİNİ YERLİ SİSTEMLE KORUYACAK

Yunan haber sitesi Pentapostagma, SSB'nin 26 Kasım 2025'teki açıklamasına atıfta bulunarak, sözleşmelerin sistemin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için imzalandığını kaydetti. Görgün'ün, sözleşmelerin ROKETSAN'ın geliştireceği sistemleri ve ileri versiyonlarını içerdiğini söylediği bildirildi.

Türkiye'nin Çelik Kubbe'yi tamamen yerli sistemlerle üreteceği belirtilen haberde, Görgün'ün Türk savunma sanayisinin öz yeterliliğinin güçleneceğini vurguladığı ifade edildi. Sistemin, radarlar, sensörler, ateş birimleri ve komuta sistemlerinden oluşan bir ağı merkezi bir platformda entegre edeceği anlatıldı. Hisar, Siper, Korkut ve Sungur gibi platformların bu entegre yapının temel taşları olacağı bilgisi paylaşıldı.

NEWS 247: TÜRKİYE, 6,5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMLA ÇELİK KUBBE'Yİ GÜÇLENDİRİYOR

Yunan haber sitesi News 247, Türkiye'nin Çelik Kubbe hava savunma sistemini güçlendirmek için 6,5 milyar dolarlık sözleşme imzaladığını aktararak, "Türkiye: 6,5 milyar dolarla 'Çelik Kubbe'yi güçlendiriyor" dedi. Görgün'ün, sözleşmelerin ROKETSAN'ın geliştireceği savaş sistemlerini içerdiğini teyit ettiği kaydedildi. Haberde, Çelik Kubbe'nin tamamen yerli sistemlerle inşa edileceği vurgulandı.

MAARIV: İSRAİL'E KÖTÜ HABER! DÜNYAYI HAYRETE DÜŞÜREN SİSTEM

İsrail gazetesi Maariv, Türkiye'nin Çelik Kubbe hava savunma mimarisini güçlendirmek için 6,5 milyar dolarlık sözleşme imzaladığını bildirdi. SSB Başkanı Görgün'ün, Savunma Sanayii İcra Kurulu kararlarının sözleşmelere dönüştürülme sürecinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği söylendi.

ROKETSAN ve ASELSAN'ın, mevcut hava savunma sistemlerini geliştirmenin yanı sıra saldırı sistemlerinin ileri versiyonlarını da üreteceği bilgisi verildi. Maariv Görgün'ün, şirketlerin ordunun caydırıcılığını artırmak için gece gündüz çalıştıkları açıklamasına da haberinde yer verdi. Katmanlı ve bağımsız hava savunma doktrininin altını çizen Görgün'ün, Türkiye'nin artık entegre sistemler için hem yazılım hem de donanım üretebildiğini ifade ettiği vurgulandı.

TIMES OF ISRAEL: TÜRKİYE, HAVA SAVUNMA SİSTEMİNE DEV KAYNAK AYIRDI

Times of Israel gazetesi, Türkiye'nin Çelik Kubbe hava savunma sistemini güçlendirmek için 6,5 milyar dolar değerinde sözleşme imzaladığını duyurdu. Haberde, Türkiye'nin son yıllarda savunma üretimini önemli ölçüde artırdığı ve dış tedarikçilere bağımlılığını azalttığına dikkat çekilerek, projenin radarlar, füzeler, sensörler ve komuta kontrol merkezleri dahil toplam 47 bileşenden oluştuğu bilgisi paylaşıldı.

Bölgede artan gerginlikler nedeniyle Ankara'nın savunma harcamalarını artırdığını öne süren Times of Israel, Türkiye'nin İHA'lar başta olmak üzere silah üretim ve ihracatında önde gelen ülkelerden biri haline geldiğini ifade etti. Görgün'ün, Çelik Kubbe yatırımının Türkiye için stratejik önem taşıdığını dile getirdiği belirtildi.