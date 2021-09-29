Yunanistan ve Fransa’dan Doğu Akdeniz hesapları: Atina ‘barış’ derken Macron’dan silah aldı

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Yunanistan, 24 adet Rafale savaş uçağından sonra, Fransa’dan 3 adet FDI Belharra tipi fırkateyn de satın alacak. Fransa ise üçüncü bir ülkeden saldırıya uğraması halinde, Yunanistan’a askeri destek taahhüdünde bulundu.

ELYSEE’DE TÖREN

İki ülke arasındaki “Savunma ve Güvenlik için Stratejik Ortaklık Anlaşması” dün Paris’te Elysee Sarayı’nda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in huzurunda, Yunan ve Fransız dışişleri ile savunma Bakanları Nikos Dendias, Nikos Panayiotopulos, Jean-Yves Le Drian ve Florence Parly tarafından imzalandı.

ÜÇ ADET FIRKATEYN

Anlaşma, Yunanistan’ın 3 adet FDI Belharra tipi fırkateyn satın alımını öngörüyor. Ayrıca Yunanistan’ın istemesi halinde, aynı tipte bir fırkateyn daha satın alma opsiyonu da bulunuyor. Belharra’ların ilki, 2025’te Yunan Deniz Kuvvetleri’ne teslim edilecek. Fırkateynlerin teslim süresi 2026 sonunda tamamlanacak. Henüz rakam açıklanmamakla birlikte 3 fırkateynin Atina’ya maliyeti 3-3.5 milyar Euro olarak hesaplandı. Yunan hükümet kaynakları, “Çok uygun fiyatla satın alıyoruz” dediler.

‘DİJİTAL’ SAVAŞ GEMİSİ

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FDI Belharra tipi fırkateynler, “Fransız Donanması Orta Ölçekli Fırkateyn Programı” çerçevesinde, Naval Group tarafından inşa ediliyor. Yunan medyasına göre, bugüne kadar Fransız deniz kuvvetleri için sadece bir adet Belharra inşa eden Naval Group, ikinci fırkateynin inşası tamamlandığında, Yunanistan’a verecek. FDI Belharra fırkateynleri 122 metre uzunluğunda ve 120 personel barındırabilecek kapasitede. Bir adet helikopter ve bir adet de insansız hava aracı (İHA) için pist de bulunuyor. ‘Dijital fırkateyn’ adı takılan Belharra’lar, 200 mil menzilli SeaFire radarı, Aster 30 ve RAM tipi uçaksavar füze sistemleri, 76 mm’lik top, Exocet MM40 tipi füzeler ve denizaltılara karşı Captas-4 ve Kingklip sonar sistemleri ile donatılmış.

ASKERİ DESTEK MADDESİ

31 maddeden oluşan anlaşmanın ikinci maddesinde, “Taraflar, her ikisinden herhangi birinin ülkesine karşı silahlı bir saldırı yapıldığını müştereken tespit ederlerse, ellerindeki tüm uygun araçlarla ve gerekirse silahlı güç de kullanarak birbirlerine yardım ve katkıda bulunacaklardır” deniyor. Yunan hükümet kaynakları, Türkiye’yi kast ederek söz konusu maddenin, saldırının NATO gibi ittifaklara üye üçüncü ülkeler tarafından gelmesi durumunda da geçerli olduğunu iddia ettiler. Yunan hükümeti kaynakları, bu anlaşmadan sonra Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki pozisyonunun güçlendiğini iddia etti.

MİÇOTAKİS: TÜRKİYE İLE SİLAH YARIŞI İSTEMİYORUM

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Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Paris’teki anlaşmadan bir gün önce pazartesi gecesi devlet televizyonu ERT’de yayınlanan demecinde Türkiye ile silahlanma yarışına girme niyeti olmadığını belirterek “Geçen ilkbaharda, sakin bir yaz geçireceğimiz tahmininde bulunmuştum. Sakin bir sonbahar ve sakin bir kış yaşamamamız için bir neden görmüyorum. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de gerginliğin kimsenin çıkarına olmadığını anladığına inanıyorum” demişti.



Yunan Başbakanı, Fransız “Politique Internationale” dergisine demecinde ise şöyle konuştu: “Türkiye, Akdeniz’in haritasını yeniden tasarlamakla sadece Yunanistan’ı değil, Avrupa’yı da tahrik ediyor. Dolayısıyla, Yunanistan da Avrupa da gereken tepkiyi göstermelidir. Bu tepki de sayın Erdoğan’a, sınırlarımızın değişmeyeceğini ve müzakere konusu olmayacağını hatırlatmalıdır.”

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MACRON: YUNANİSTAN’IN SAFINDAYIZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron açıklamalarında, “Egemenlik haklarına saygı gösterilmesi için Yunanistan’ın safında yer almak görevimizdir. Saldırıya veya düşmanca bir eyleme uğraması halinde Yunanistan’ı korumak için işbirliği yapıyoruz” dedi. Macron, geçen yıl ağustos ayında Doğu Akdeniz’de yaşanan “Oruç Reis krizi”ni kastederek “Geçen yıl Doğu Akdeniz’de savaş yanlısı görünen Yunanistan değildi. Fransa, o dönemde Yunanistan’a dayanışmasını gösterdi” şeklinde konuştu. Macron, anlaşmanın Türkiye’ye karşı olmadığını da savundu. Anlaşmayı ‘tarihi’ olarak niteleyen Miçotakis ise Atina’nın ABD ve NATO ile ilişkilerinin anlaşmadan etkilenmeyeceğini söyledi.