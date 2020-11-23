Yunanistan ve BAE’den askeri işbirliği
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in geçen haftaki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti sırasında, iki ülkeden herhangi birinin toprak egemenliğinin tehdit görmesi durumunda, diğerinin yardımda bulunması maddesini de içeren bir savunma işbirliği anlaşması imzalandı.
Yunan Kathimerini gazetesi, anlaşmada Yunanistan ve BAE’nin mümkün olduğu kadar ve gerçekleşebilecek derecede birbirinin güvenliğine ve egemenliğine katkıda bulunma yükümlülüğü altına girdiklerini yazdı.
İSTİHBARAT ALIŞVERİŞİ
Yunanistan’ın İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana benzer bir anlaşma imzalamadığını belirten Kathimerini, “Her ne kadar üçüncü bir ülkeye karşı olmadığı vurgulansa da, anlaşma Türkiye düşünülerek imzalandı. Bu anlaşma, Miçotakis’in BAE ziyaretindeki en önemli başarısıdır” diye yazdı. Gazete, anlaşmanın, gerekli görüldüğünde bir ülkenin askeri güçlerinin, diğerinin topraklarında konuşlanabilmesine ve istihbarat alışverişine imkân sağladığını da kaydetti.
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