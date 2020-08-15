Yunanistan umduğunu bulamadı, AB diyalog dedi

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’yle tam dayanışma mesajı veren bakanlar, Türkiye’ye gerilimi düşürme ve diyaloğa angaje olma çağrısı yaptılar. Tartışmalı alanlar konusunda bir moratoryum imzalanması da üzerinde durulan seçenekler arasında yer aldı. Toplantıdan Yunanistan’ın beklentisinin aksine herhangi bir yaptırım kararı çıkmadı.

Yunanistan, toplantıda Türkiye ve Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine odaklanılmasını istiyordu. Ancak gündem maddelerine Belarus seçimleri sonrasındaki gelişmeler, Lübnan’daki patlama nedeniyle oluşan tablo ve Venezuela’daki durum eklenince odak kayması yaşandı. Çoğu ülke açısından Belarus acil öncelik halini aldı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmek için Viyana’da bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, toplantıya Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile birlikte bağlandı. Dendias’ın toplantıda Yunan ve Türk gemileri arasındaki olaya ilişkin görsel sunduğu belirtiliyor.

ALMANYA ÇÖZÜM İSTİYOR

Başından bu yana Doğu Akdeniz’deki gelişmeler konusunda diyaloğa öncelik verilmesinden yana olan ve yaptırım için bastıran ülkeleri frenleyen AB Dönem Başkanı Almanya, bu toplantıda da yaklaşımını sürdürdü. Bölgede provokasyonların sona ermesi gerektiği mesajını veren ve bu vurguya Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan ve Fransa’yı da dahil eden Almanya, ihtiyaç duyulanın siyasi çözüm olduğunu vurgulayarak bunu gerçekleştirmenin ilgili tarafların doğrudan diyaloğuyla mümkün olduğunun altını çizdi.

KRİTİK TOPLANTI BERLİN’DE

AB dışişleri bakanlarının Atina’nın tavrı nedeniyle alelacele organize edilen bu toplantıda Türkiye konusunda daha önceki toplantılarda benimsenen tavrın ötesine geçmemesinin önemli bir nedeni de 27-28 Ağustos’ta Berlin’de yapılacak gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı (Gymnich). Berlin’deki toplantıda Türkiye ile ilişkiler sadece Doğu Akdeniz’deki faaliyetler açısından değil, AB’nin Türkiye ile ilişkilerinin geleceği de dahil tüm boyutlarıyla ele alınacak. Her ne kadar Gymnich’te de gayriresmi niteliği nedeniyle somut bir karar alınamayacak olsa da atılacak adımlar için zemin oluşturulacak.

ANLAŞMA TEHLİKELİ

Yunanistan’da ana muhalefetteki Syriza Partisi lideri ve eski Başbakan Aleksis Çipras, Atina yönetiminin Mısır ile yaptığı deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasının ülkesi için “tehlike oluşturduğunu” belirtti. Çipras, partisine yakın yayın organlarından Efsin gazetesine yazdığı makalede, “Türkiye’nin, Libya konusunda ABD’den destek aldığını ve Avrupa Birliği’nin (AB) zayıflığını kullanarak bölgede büyük bir deniz gücü olmaya giriştiğini” savundu. Atina yönetimi, 9 Haziran’da İtalya, 7 Ağustos’ta ise Mısır ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmaları yapmıştı. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasındaki MEB anlaşmasına ilişkin, “İmzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız, sahada ve masada ortaya konacaktır” açıklamasında bulunmuştu.