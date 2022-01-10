Yunanistan üç yıllık strateji planı hazırladı

Haberin Devamı

YUNAN Dışişleri Bakanlığı’nda ilk kez 3 yıllık “strateji planı” hazırlandı. Önümüzdeki günlerde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias tarafından açıklanması beklenen planda, 2022-2025 yılları arasında, toplam 39 hedef belirlendi. Hedeflerin büyük bölümü Türkiye ile ilgili. Bir bölümü haftalık To Vima gazetesinde yayımlanan bu hedeflerden bazıları şunlar:

‘CASUS BELLİ’ KONUSU

Türkiye ile Ege ve Doğu Akdeniz’de uluslarararası hukuk temelinde, deniz yetki sınırlarının belirlenmesi amacıyla iletişim kanallarının açık tutulması.

Türkiye’nin “casus belli” kararından (savaş nedeni-TBMM’nin 1995’te Yunanistan’ın Ege’de karasularını genişletmesi halinde, hükümete askeri dahil tüm yetkilerin verilmesi kararı) vazgeçmesi için çalışmak.

Türkiye’nin Libya ile imzaladığı deniz yetki sınırlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasının iptal edilmesini sağlamak.

Haberin Devamı

Türkiye’nin “tahrikçiliğine” diplomatik alanda karşı konulması.

Yunanistan’ın tüm komşu ülkeler ile deniz yetki sınırlarının belirlemesi ilişkin anlaşmalar sağlaması.

Yunanistan’ın “milli konuları” ile ilgili tezlerinin uluslararası alanda anlatılması.

Yunanistan’ın Avrupa Birliği içindeki konumunun güçlendirilmesi.

Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de ittifaklarını güçlendirmesi.