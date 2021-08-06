Yunanistan, Türklere seyahat kısıtlamasını büyük ölçüde kaldırıyor

Dün yayınlanan yeni seyahat direktiflerinde, aşı sertifikası olan veya son 72 saatte PCR ya da son 48 saatte Rapid testi yapmış Türkiye vatandaşlarının, Yunanistan havaalanlarından giriş yapabilecekleri belirtildi.

Meriç’te ise İpsala’nın karşısındaki Kipi ve Pazarkule’nin karşısındaki Kastanies hudut kapısından, haftada azami 1.500’er Türkiye vatandaşının giriş yapabileceği kaydedildi. Türkiye vatandaşlarına deniz yoluyla Yunanistan’a geçme yasağı ise sürüyor. Yeni direktifler, 12 Ağustos’ta açıklanacak.

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