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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
Haber Giriş: 06.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yunanistan, Türklere seyahat kısıtlamasını büyük ölçüde kaldırıyor

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Yunanistan, Türklere seyahat kısıtlamasını büyük ölçüde kaldırıyor

Yunanistan koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, 20 Mart 2020’den bu yana Türkiye vatandaşlarına uyguladığı seyahat kısıtlamalarını büyük ölçüde kaldırdı.

Dün yayınlanan yeni seyahat direktiflerinde, aşı sertifikası olan veya son 72 saatte PCR ya da son 48 saatte Rapid testi yapmış Türkiye vatandaşlarının, Yunanistan havaalanlarından giriş yapabilecekleri belirtildi.

Meriç’te ise İpsala’nın karşısındaki Kipi ve Pazarkule’nin karşısındaki Kastanies hudut kapısından, haftada azami 1.500’er Türkiye vatandaşının giriş yapabileceği kaydedildi. Türkiye vatandaşlarına deniz yoluyla Yunanistan’a geçme yasağı ise sürüyor. Yeni direktifler, 12 Ağustos’ta açıklanacak.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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