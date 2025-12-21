Yunanistan, Türkiye'ye karşı İsrail'in dostluğunu arıyor: Gazze'ye asker gönderme planı

Haberin Devamı

Netanyahu ve Miçotakis'in İsrail'de gerçekleştireceği görüşmeye Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'in de katılması bekleniyor. GKRY, son dönemde İsrail'den yaptığı silah alımlarıyla Tel Aviv-Atina hattındaki yakınlaşmanın parçası oldu. İsrailli kaynaklar, Tel Aviv'in Yunanistan ve GKRY ile iş birliğini artırmasının altında "Türkiye kaygısının" olduğunu kaydetti.

ABD ve Türkiye arasında Başkan Donald Trump'ın göreve başlamasından bu yana ilerleyen ilişkiler, Atina yönetimini rahatsız etti. İsrailli yetkililer, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı dengeleyici bir ortak bulma umuduyla Tel Aviv ile ekonomik ve askeri ortaklığa gittiğini belirtti.

Haberin Devamı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis

Mavi Vatan Doktrini'ni tehdit olarak gören Yunanistan ve GKRY, İsrail ile 2500 askerden oluşan bir "ortak müdahale gücü" kurmayı planlıyor. Atina, planın askeri bir ittifak olduğunu kabul etmiyor. Buna karşın Trump'ın barış planı kapsamında Gazze'ye konuşlandırılacak güce Yunan birliklerinin de dahil olacağı iddiası, Yunanistan ve İsrail arasında askeri iş birliğini gündeme getirdi.

İsrailli haber kuruluşu N12'nin bildirdiğine göre, İsrail ve Yunanistan arasındaki iş birliğinin temelinde Türkiye karşıtlığı yatıyor. Yunan hükümetinin, Türkiye ile ABD ve Avrupa arasındaki ilişkilerin ilerlemesini engelleyemediğini ifade eden N12, "Kaynaklara göre, İsrail, Yunanistan'ı Gazze'nin geleceğinde aktif rol almaya teşvik ediyor. İki ülke, Türkiye'nin etki alanını sınırlamak amacıyla ilişkilerini güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE İSRAİL'E YUNAN ASKERİ DESTEĞİ GÜNDEMDE

Yunanistan, İsrail ile Gazze Şeridi'ne mühendislik birlikleri göndermek ve iki ülke arasındaki iş birliğini derinleştirmek için görüşüyor. İsrail basını, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun pazartesi günü yapacağı görüşmede bu konuların masaya yatırılacağı bilgisini paylaştı.

Haberin Devamı

İsrail, Gazze'nin geleceğinde Yunanistan'ın daha aktif bir rol almasını teşvik ediyor. İsrailli kaynaklara dayandırılan haberde, Yunanistan'ın bölgeye barış gücü gönderme niyetinin netleştiği kaydedildi.

YUNANLARIN GÖZÜ ORTA DOĞU'DA

Yunanistan Başbakanı'nın siyasi danışmanı Prof. Dr. Sotiris Serbos da konuya ilişkin açıklamalar yaptı. Serbos, "süreçte yer alan tüm ülkelerin, Gazze'de bir sonraki aşamada Yunanistan'ın katılımını tercih ettiğini" öne sürdü. Serbos, Yunanistan'ın Orta Doğu'da daha etkili bir oyuncu olma çabası içinde olduğunu vurguladı.

Gözden Kaçmasın Gazze planında ikinci aşama için görüşmeler sürecek Haberi görüntüle

İsrailli bir yetkili, Gazze konusunda somut ayrıntıların henüz belirlenmediğini ancak Yunanistan'ın muharebe birliğinden ziyade destek gücü gönderebileceğini söyleyerek, "Yunanistan, Gazze'deki plana katılma isteğini kesinlikle dile getirdi; bu da bizim de ilgilendiğimiz bir konu" ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde Filistinli sivillere insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait İHA'dan Şucaiyye'nin Mansura Caddesi'nde bulunan bir grup sivil Filistinlinin üzerine bomba atıldı.

TÜRKİYE KAYGISI İTTİFAKIN TEMEL DİNAMİĞİNİ OLUŞTURUYOR

İsrailli kaynaklar, Tel Aviv ve Atina arasındaki yakınlaşmanın arka planında Türkiye'ye yönelik ortak kaygıların yer aldığını açıkladı. N12'ye konuşan bir İsrailli yetkili, "Yunanistan, Türkiye'nin Washington'daki özel statüsünden rahatsız. Yunanistan bizi Türkiye'ye karşı bir mesaj iletebilecek bir ortak olarak görüyor" açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

N12'nin haberinde, Türkiye'nin bölgedeki artan etkisinin iki ülke için de endişe kaynağı olduğu belirtildi. Serbos ise Türkiye'ye karşı hazırlıklı olunması gerektiğini dile getirdi. Serbos, pazartesi günkü görüşmenin iş birliğinin yenileneceği bir adım olacağını ifade etti.

YUNANLARIN HAYALİ 'STRATEJİK KALE' GÖREVİ GÖRMEK

İttifakın, Türkiye'nin Mavi Vatan Doktrini'ne karşı hayata geçirildiğine dikkat çeken Serbos, "Yunanistan ve İsrail için Batı'ya karşı merkezi bir denge unsuru ve Akdeniz'de stratejik bir kale görevi görme fırsatı doğdu" yorumunu yaptı.

Serbos, Yunanistan ve İsrail'in askeri iş birliğini derinleştirmenin önemine işaret ederek, "Amaç, gelecekte birlikte yürütmek zorunda kalacağımız işlere hazırlıklı olmaktır" diye ekledi.

Haberin Devamı

ÜÇLÜ ORTAK ASKERİ GÜÇ PROJESİ MASADA

Yunan medyası, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında ortak bir hızlı müdahale gücü kurulmasını değerlendirdiklerini bildirdi. Söz konusu gücün gemiler, uçaklar ve 2 bin 500'e kadar personelden oluşabileceği duyuruldu. Haberlerde bu gücün Türkiye'ye karşı kurulduğunun altı çizildi.

Serbos, bu gücün denizcilik ve enerji güvenliği planlamasının bir parçası olduğunu iddia ederek, "Bu, çıkarlarımızı savunmak için bir fırsattır; Türkiye'ye karşı kalkan görevi gören bir ittifaktır" açıklamasını yaptı.

N12, Yunanistan'ın gelecekte Suriye'nin iç işlerine müdahale etmeyi düşündüğünü de belirtti. Serbos'un, Gazze'de olduğu gibi Suriye'de de yer almak istediklerini belirttiği aktarıldı. Yunanistan'ın motivasyonunun, Suriye'nin Doğu Akdeniz için önemli bir bölge olmasından kaynaklandığı vurgulandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, GKRY Cumhurbaşkanı Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis

ZİRVEDE ENERJİ VE SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞÜLECEK

Pazartesi günü İsrail'de yapılacak zirvede enerji iş birliği de ele alınacak. Netanyahu, Miçotakis ve Hristodulidis'in katılacağı toplantıda Akdeniz'de enerji iş birliği ile Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nun (IMEC) kurulması ele alınacak.

İki ülke arasında büyük bir silah anlaşması da görüşülecek. Netanyahu ve Miçotakis'in, hava savunma sistemlerini de içermesi beklenen bu anlaşmanın detaylarını konuşması bekleniyor.

Doğu Akdeniz'deki hamlelerin "Türkiye'ye bir mesaj" olduğunu belirten Yunan yetkililer, Atina'nın İsrail ile stratejik bir ittifakı olduğunu ve Arap ülkeleriyle sıcak ilişkiler geliştirdiğini vurguladı.