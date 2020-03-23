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Dünya
DHA - İHA
Haber Giriş: 23.03.2020 - 12:44,Son Güncelleme:/

Yunanistan Türkiye ve İngiltere'den gelecek uçuşları durduracak

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Yunanistan Türkiye ve İngiltere'den gelecek uçuşları durduracak
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Yunanistan Türkiye ve İngiltere'den gelecek bütün uçuşları durdurma kararı aldı.

Yunanistan, Türkiye ile kara, hava ve deniz sınırlarını Corona Virüs salgını nedeniyle kapatma kararı aldı.

Yunanistan Corona  Virüs salgını nedeniyle tedbirlerini genişletiyor. Şu ana kadar 624 Corona Virüs vakasının tespit edildiği ve 15 kişinin hayatını kaybettiği ülke, Türkiye ile kara, hava ve deniz sınırlarını kapatma kararı aldı. Kararın bu sabah saatlerinden itibaren yürürlüğü girdiği ve 15 Nisan'a kadar geçerli olacağı belirtildi. Türkiye ve Yunanistan arasındaki kamyon ve TIR geçişlerinin ise devam edeceği bildirildi.
Sözkonusu karar resmi gazetede yayınlandı.

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