Yunanistan: Türkiye çok önemli bir şeyi kanıtladı! 'Çok az ülkenin eriştiği bir aşamaya geldiler'

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) tarafından geliştirilen 'Milli Muharip Uçak' bugün hangardan çıktı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya üzerinden uçağın fotoğraflarını paylaşarak "Şehitlerimizin aziz hatırasına! Milli Muharip Uçak’ımızı 18 Mart’ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız bugün pistin başında! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde inşallah gök vatanımızda süzülmesine de şahit olacağız" ifadelerini kullandı.





Şehitlerimizin aziz hatırasına! 🇹🇷



Milli Muharip Uçak’ımızı 18 Mart’ta hangardan çıkaracağız demiştik.



Uçağımız bugün pistin başında!



Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan’ın liderliğinde inşallah gök vatanımızda süzülmesine de şahit olacağız.@TUSAS_TR pic.twitter.com/cWz3q8APTl — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) March 17, 2023

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2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek, yurt içi imkân ve kabiliyetler ile tasarlanan Milli Muharip Uçak (MMU) bugün Türkiye'de olduğu kadar Yunanistan'da da dikkat çekti.

CNN YUNANİSTAN: ATİNA'NIN ENDİŞELENMESİ GEREKEN BİR GELİŞME

CNN Yunanistan Milli Muharip Uçak'ın Atina'yı endişelendirmesi gereken bir gelişme olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi ;

"Türkiye'nin 5. nesil prototip savaş uçağı Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından Ankara'da geliştiriliyor. Uçağın gövdesi geçtiğimiz Aralık ayında tamamlandı.

MMU'nun 16 Mart'ta gerçekleştirilen ilk taksi testini başarı ile geçmesi geliştirme programı için önemli bir kilometre taşı.



TÜRKİYE'NİN İDDİALAI PROGRAMI MEYVELERİNİ VERİYOR

Uçağın motorlarını çalıştırması zorluklara rağmen Türkiye'nin iddialı programının meyvelerini vermeye başladığını gösteriyor."

"TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ BİR ŞEYİ KANITLADI"

MMU'nun ABD'nin savaş uçağı F-35 taşıdığı tüm özellikleri taşıdığına dikkat çeken CNN Yunanistan,Atina'nın endişelenmesi gereken durumu ise şöyle açıklıyor;

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"Türkiye'nin 5. nesil prototip savaş uçağı henüz ilk testini geçti ve önünde birkaç yıllık geliştirme süreci daha var. Ancak tüm bunlara rağmen Türkiye çok önemli bir şeyi kanıtladı. Ülke her şeye rağmen bir savaş uçağı prototipi yapmayı ve onu çok az ülkenin ulaştığı bir aşamaya kadar geliştirmeyi başardı.



Türkiye'nin savaş uçağı asla uçmasa bile Türk savunma sanayisi, teknolojik olarak çok daha ileri ülkelerin alanlarına girerek bilgi birikimi elde ettiği ve yol değiştirdiği için büyük bir kâra sahip.

MMU, dünyanın en çok satanı olma eğilimindeki Türk İHA'larının başarılı örneğini izliyor gibi görünüyor. Türkiye, stratejik özerklik, imkan ve cephane yeterliliği hedefiyle yerli savunma sanayisinin daha da geliştirilmesinin temellerini atıyor. Bunlar Yunanistan'ın her zaman mücadele ettiği alanlar."



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5’inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu MMU; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçı.

MMU üstün hava hâkimiyetini, yeni silahlarla arttırılmış havadan havaya muharebe menzili, yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve tam vuruş ve yapay zekâ ve nöral ağ desteğiyle arttırılmış muharebe gücü sayesinde sağlıyor.