Yunanistan tecavüz skandallarıyla çalkalanıyor...

Bekatoru, 21 yaşında iken Federasyon Başkan Yardımcısı Aristidis Adamopulos’un kendisine tecavüz ettiğini açıkladı.



Bekatoru, 1998 Sidney Olimpiyatları hazırlıkları sırasında, Yunan milli takımının kaldığı otelde babası yaşındaki Adamopulos’un “Konuşalım” bahanesiyle kendisini odasına çağırdığını ve şiddet de kullanarak kendisine tecavüz ettiğini söyledi.

Şu anda 43 yaşında olan Bekatoru, 2000 Sidney Olimpiyatları’ndan kısa bir süre sonra, otel odasında kıdemli bir federasyon üyesi tarafından tecavüz edildiğini söyledi.

Federasyon yaptığı açıklamada, Bekatoru'nun "adını verdiği iddia edilen" kişinin "derhal istifasını talep ettiğini" söyledi.

Yunanistan'ın en çok ödül alan olimpiyat sporcularından biri olan Bekatoru, 2004 Atina Oyunlarında altın ve dört yıl sonra Pekin'de ise bronz madalya kazanmıştı.

Bekatoru'nun sosyal medyada ateşli bir fırtınaya neden olan ifşası, cinsel istismar mağdurları tarafından onlarca yıl süren sessizliğin ardından gecikmiş bir #MeToo anı olarak görüldü.

Öte yandan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Bekatoru'nun ‘yanında durduğunu’ söyledi ve diğer taciz kurbanlarını seslerini duyurmaya çağırdı.

Miçotakis cumartesi günü Facebook'tan yaptığı bir paylaşımla, ‘Güç sahibi olanların güçsüz durumda olanlara karşı şiddetini ortadan kaldırmanın zamanı geldi.’ dedi.

Miçotakis’in açıklaması Yunanistan’da cevap buldu.



Sosyal medyadan yaşadıklarını dile getiren eski sutopu oyuncusu Mania Bikof, bir doktorun muayene sırasında kendisini mayosunu beline indirmeye zorlandığını söyledi. Eski yüzücü ise Rabea Iatridou elle taciz edildiğini açıkladı.



Yelkencilik Federasyonu Başkan Yardımcılığı görevine son verilen Adamopulos, iddiaları reddetti.