Yunanistan tarafından Türk sularına itilen göçmenler kurtarıldı

Bodrum ilçesi Karada açıklarında göçmen botu olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hemen harekete geçti. Kısa sürede bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik botu, bir botta çok sayıda kişinin denizde sürüklendiği gördü. Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen bottaki 35 kaçak göçmen, kurtarılarak sahile getirildi.