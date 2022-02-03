Yunanistan soyup geri itti... İnsanlık dondu!

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan sınır birlikleri tarafından geri itilen 22 göçmenden 12'sinin donarak hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada göçmenlerin fotoğraflarıyla birlikte “Yer: İpsala Yunanistan sınırı. Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik. Allah rahmet eylesin” mesajını paylaştı.

Edirne Valiliği de İpsala ilçesi Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde Yunanlar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 11 göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını, bir göçmenin ise hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı. Açıklamada bölgede aramaların devam ettiği belirtildi. Yunanistan ise 12 göçmenin, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itildiğini inkâr etti. Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, “O göçmenler hiçbir zaman Yunan sınırına ulaşmadılar” iddiasında bulundu.

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ALTUN: ÖLEN BATI’NIN İNSANLIĞI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’daki hesabından, “Bu vicdansızlık tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşiyor. Bu vicdansızlığı telin ediyoruz. Yunanistan bu cürmü tek başına işlemiyor. Batı dünyası, Yunanistan’a ‘dur’ demiyor aksine teşvik ediyor. Donan, belki bedenlerdir fakat ölen, Batı’nın insanlığıdır. Yazıklar olsun” dedi.

Suriyeli göçmenin acı fotoğrafı akıllara 2015’te göç yolunda boğularak cesedi Ege kıyılarına vuran Aylan bebeği getirdi.