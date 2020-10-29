Yunanistan şov peşinde! Miçotakis denizaltına indi, Meis’e dev bayrak çektiler

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, 28 Ekim “Ohi” (Hayır) milli bayramı kutlamaları çerçevesinde, “Oruç Reis” krizi nedeniyle Doğu Akdeniz’de görev yapan Kotsonis denizaltısını dün teftiş ederken, Meis adasında dev bayrak şovu yapıldı.

DONANMAYA TEFTİŞ

Miçotakis, “Yunan halkı Türkiye ile son kriz vesilesiyle denizaltıların operasyonel özelliklerini öğrenmiş oldu. Günlerce, haftalarca denizin dibinde sessiz, gürültüsüz ve görünmez kaldınız. Denizaltılarımız, egemenlik haklarımızın görünmez ve sessiz kalkanlarıdır” dedi. Almanya’da inşa edilen 214 sınıfı Katsonis denizaltıları Yunan donanmasına 2015’te katılmıştı. Yunan medyasında, toplamda 4 adet 214 tipi denizaltıların görünmez oldukları ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tespit edilemedikleri ileri sürülüyor. Buna karşın geçen haftalarda Yunan denizaltılarının Türk donanması tarafından anbean takip edildiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

Bu arada Yunanistan’daki en büyük bayrak (35.5x21 metre), bayram kutlaması nedeniyle Girit’ten, Meis Adası’na getirildi. Yunanistan, 2’nci Dünya Savaşı’nda İtalyan diktatör Belirto Musolini’nin kayıtsız şartsız teslim olması ültimatomuna 28 Ekim 1940’da “Ohi” (Hayır) cevabını vermişti. Bu gün, ülkede milli bayram olarak kutluyor.