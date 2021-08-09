Yunanistan sönmüyor... Eğriboz ve Mora yanıyor

Yapılan ilk tespitlere göre, 3 yangında 600 bin dönümden fazla ormanlık arazi kül oldu. Eğriboz’da 400, Atina’nın kuzeydoğusunda 100, Mora’da da 110 bin dönüm arazi yandı. Yangının kontrol altına alındığı Atina’nın kuzeydoğusunda, yeni yangınların başlayabileceği ihtimali göz önüne alınarak, erken müdahale için asker ve polisler 24 saat devriye geziyor.

TAHLİYE ÖNLEMLERİ

İsrail’den bir süre önce kiralanan Heron tipi 2 adet insansız hava aracı (İHA) da bölgeyi sürekli gözetliyor. Varimpopi, Krioneri, İpokratio, Maraton ve Afidnes semtlerinde en az 300 ev zarar gördü. Eğriboz Adası’nda da dün 17 uçak ve helikopterin gün boyu su boşaltmasına rağmen yangın kontrol altına alınamadı. Öte yandan çalışmalarda kullanılan Polonya yapımı PZL yangın söndürme uçaklarından biri arızalanarak ormanlık araziye düştü. Uçağın pilotu, yara almadan kurtuldu.

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